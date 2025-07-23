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На побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены бактерии холеры

23 июля 2025 06:24
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Отдых на море может обернуться и другими неприятностями. На побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены бактерии холеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены бактерии холеры-2

Врачи также предупреждают о высокой концентрации возбудителей, которые вызывают гепатит А, сальмонеллу и кишечную палочку. Самую серьезную угрозу несет загрязненная плотоядными бактериями морская вода, которая при попадании в рану может спровоцировать заболевание, разрушающее мягкие ткани. Медики советуют воздержаться от купания младенцев в море до достижения ими четырехмесячного возраста, а посещение детьми бассейнов рекомендуется отложить минимум до достижения ими возраста шести месяцев.

# Заболевания # Отдых

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