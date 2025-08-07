Китайскую провинцию Гуандун захлестнула эпидемия: с начала июля более 7 тыс. случаев заражения

Китайскую провинцию Гуандун охватила эпидемия нового вируса. Власти бьют тревогу: с начала июля зарегистрировано более семи тысяч случаев заражения, причем только за последнюю неделю – почти три тысячи. Больше всего заболевших в городе Фошань, где проживает свыше 10 миллионов человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вирус передается через укусы комаров, он вызывает высокую температуру, боли в суставах и сыпь. Лечения от него нет, но болезнь редко приводит к летальному исходу. Тем временем власти ввели меры, напоминающие антикоронавирусные. Заболевших размещают в больницах с москитными сетками, обрабатывают водоемы, штрафуют за нарушение санитарных норм и даже выпускают в пруды рыб, поедающих личинок насекомых.