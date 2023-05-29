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В Беларуси подсчитали 100-балльников по первому ЦЭ. Об итогах экзамена рассказал директор РИКЗ

29 мая 2023 13:39
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Новости Беларуси. Круглые отличники. 29 мая стали известны результаты первого централизованного экзамена. По белорусскому языку 100 баллов получили 413 выпускников, по русскому – 482, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Такая форма контроля знаний применялась впервые. Подробнее об итогах ЦЭ читайте здесь.  

В Беларуси подсчитали 100-балльников по первому ЦЭ. Об итогах экзамена рассказал директор РИКЗ-1

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»: 
Методика не дала бонусных тестовых баллов испытуемым. У нас до 75 % первичных баллов начисляется, соответственно, и 75 тестовых. То есть на один первичный начислялся тестовый. И только на последних первичных баллах абитуриенты получили бонусы, которые их выделили по сравнению с остальными учащимися.  

В Беларуси подсчитали 100-балльников по первому ЦЭ. Об итогах экзамена рассказал директор РИКЗ-4

Детальный анализ результатов централизованного экзамена в Министерстве образования будет продолжен. Необходимо и в дальнейшем совершенствовать тестовый материал, а также работу педагогов.  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Юрий Миксюк # Фотофакт

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