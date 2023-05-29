В Беларуси подсчитали 100-балльников по первому ЦЭ. Об итогах экзамена рассказал директор РИКЗ

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Методика не дала бонусных тестовых баллов испытуемым. У нас до 75 % первичных баллов начисляется, соответственно, и 75 тестовых. То есть на один первичный начислялся тестовый. И только на последних первичных баллах абитуриенты получили бонусы, которые их выделили по сравнению с остальными учащимися.