В Беларуси подсчитали 100-балльников по первому ЦЭ. Об итогах экзамена рассказал директор РИКЗ
Новости Беларуси. Круглые отличники. 29 мая стали известны результаты первого централизованного экзамена. По белорусскому языку 100 баллов получили 413 выпускников, по русскому – 482, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая форма контроля знаний применялась впервые. Подробнее об итогах ЦЭ читайте здесь.
Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:
Методика не дала бонусных тестовых баллов испытуемым. У нас до 75 % первичных баллов начисляется, соответственно, и 75 тестовых. То есть на один первичный начислялся тестовый. И только на последних первичных баллах абитуриенты получили бонусы, которые их выделили по сравнению с остальными учащимися.
Детальный анализ результатов централизованного экзамена в Министерстве образования будет продолжен. Необходимо и в дальнейшем совершенствовать тестовый материал, а также работу педагогов.