«Я тебя знаю – мы с тобой дружим». Как сводили на нет коррупцию в высшей школе: от ЦТ до ЦЭ

Объективная оценка знаний, уменьшенный стресс для выпускников, положительная обратная связь от родителей и абитуриентов – в Беларуси продолжается вступительная кампания. Уже завершилась сдача централизованного экзамена, до 5 июня выпускники пройдут централизованное тестирование по одному предмету – вместо четырех, как это было прежде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом не только нынешней вступительной кампании пристально следит глава государства. Накануне с докладом Александр Лукашенко принял министра образования Беларуси, а также членов правительства, которые курируют вопрос. Недобор на бюджетные места необходимо заполнить, вступительные комиссии должны видеть способных абитуриентов, а справедливость и равенство стоять во главе всего процесса. Такие поручения дал Александр Лукашенко по итогам встречи.

Определяющий момент в жизни не только семей, но и страны. Так относятся к вступительной кампании в Беларуси. Ведь сегодняшние абитуриенты – будущие специалисты, задействованные в экономике. Неудивительно, что на контроле вопрос на самом высоком уровне. «Знаний маловато, надо еще и удача». Лукашенко дал совет абитуриентам и их родителям.

Справедливо и прозрачно – это требование Президента, с которым согласны и родители абитуриентов. Сама форма ЦТ официально была введена в 2005 году. Тогда же белорусское высшее образование распрощалось с коррупцией.

Александр Шатько, директор Минского государственного политехнического колледжа:

Именно вот эти тесты, централизованные тестирования, результаты убрали такую коррупционную составляющую: я тебя знаю – мы с тобой дружим. Здесь все очень прозрачно, гладко, ровно. Насколько научился, насколько написал, насколько подготовился – столько получил.

ЦТ – форма за 20 лет отработанная, а вот централизованный экзамен, или ЦЭ, – относительное, но новшество. Появилось в 2023-м и еще на этапе репетиции вызвало эмоциональную реакцию родителей. Не все поняли систему подсчета баллов. Возмущения тогда дошли и до Президента.

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления – начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы КГК Беларуси:

Были приняты соответствующие оперативные меры, чтобы пересмотреть подходы к подсчету результатов централизованных испытаний. И уже в последующем, в 2024-м и в нынешнем году, такой ситуации уже не будет. Также обращалось внимание на то, что тестовые задания где-то отличались от заданий, которые по школьной программе. В нынешней вступительной кампании, в 2024 году таких вопросов не возникало.

К проведению централизованного экзамена у родителей были и другие вопросы. Опасались, что учителя-предметники могут подсказывать ответы отдельным учащимся. Риски решили минимизировать. Так, например, в аудиторию, где проверяют математические знания, допускаются учителя русского языка. И наоборот.

Николай Кныш, директор средней школы № 118 Минска:

Как отмечали сами наши учащиеся, царила хорошая, доброжелательная атмосфера, все было отработано, знакомо, везде присутствовали волонтеры, было легко и просто ориентироваться в учреждении. С уверенностью скажу, что централизованный экзамен оправдал себя.

От утечки заданий организаторы тоже подстраховались. До вскрытия тестовых бланков их содержание известно не больше, чем двум специалистам. И даже когда экзамен написан, ничего не заканчивается.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Ничего не может быть вынесено со вскрытым пакетом. Когда даже работы выполнены и собраны, они пакуются в специально предназначенный пакет. Этот пакет запечатывается, и только после этого он может покинуть аудиторию. Это все попадает к нам. Мы знаем каждый номер бланка и теста. Они номерные, поэтому у нас специальные бланки сделаны с защитой. Сегодня человеческий фактор из процесса вступительной кампании полностью исключен. Тем не менее работает государственная комиссия, создать которую в свое время поручил Президент. Сотрудники Комитета госконтроля также присутствуют в каждом пункте проверки знаний, поэтому принцип «равные условия для всех» реализуется в полной мере. Лукашенко заявил, что система вступительной кампания должна быть справедливой.