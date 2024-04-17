Вступительная кампания – 2024 в Беларуси проводится с учётом ряда новаций – каких?

Определение наиболее мотивированных и одаренных абитуриентов – вступительная кампания 2024 года в Беларуси проводится с учетом ряда новаций. Так, в этом году определены единые сроки для проведения ЦЭ и ЦТ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Методика подсчета баллов по итогам выполнения тестов останется прежней, ознакомиться с ней можно на сайте РИКЗ.

Что касается нововведений, в Министерстве образования учли пожелания белорусов – теперь у школьников и их родителей появится возможность увидеть заполненный экзаменационный бланк и сверить ответы с правильными. Скан-копия будет доступна в личном электронном кабинете. В этом году около 56 тысяч человек пройдут выпускные испытания. Регистрация завершилась 5 апреля. Времени, чтобы определиться с дисциплинами было достаточно, поэтому изменить свой выбор 11-классники уже не смогут. Еще одно изменение касается нарушителей. Школьники, которых удалят с экзамена за несоблюдение правил, смогут пересдать его не в следующем году, а уже в конце августа. Однако они лишатся возможности поступить в вуз в 2024-м. Сейчас в стране идет регистрация на централизованное тестирование.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

22 апреля регистрация завершится. Поэтому нужно для тех, кто желает поступать в вузы, совершить эту процедуру, пройти регистрацию. Есть разные способы: способ онлайн-регистрации, непосредственно прийти в пункт. В любом случае регистрация должна завершиться получением пропуска. С удостоверением личности и пропуском абитуриент как раз прибудет в дни проведения испытания в пункты проведения ЦТ.

К этому моменту более 40 тысяч человек уже зарегистрировались для прохождения ЦТ. Стоит отметить, что в последний день – 22 апреля – записаться на тестирование онлайн можно будет только до 12 часов дня. А есть и те, кому не придется сдавать экзамены для поступления в вуз. Речь о выпускниках, которые окончили школу с золотой медалью, и победителях университетских олимпиад. Последних в стране около тысячи. Что касается ребят, желающих поступать по целевому направлению, количество таких мест утвердят до 1 мая.