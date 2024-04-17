Вступительная кампания – 2024 в Беларуси проводится с учётом ряда новаций – каких?
Определение наиболее мотивированных и одаренных абитуриентов – вступительная кампания 2024 года в Беларуси проводится с учетом ряда новаций. Так, в этом году определены единые сроки для проведения ЦЭ и ЦТ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Методика подсчета баллов по итогам выполнения тестов останется прежней, ознакомиться с ней можно на сайте РИКЗ.
Что касается нововведений, в Министерстве образования учли пожелания белорусов – теперь у школьников и их родителей появится возможность увидеть заполненный экзаменационный бланк и сверить ответы с правильными. Скан-копия будет доступна в личном электронном кабинете. В этом году около 56 тысяч человек пройдут выпускные испытания. Регистрация завершилась 5 апреля. Времени, чтобы определиться с дисциплинами было достаточно, поэтому изменить свой выбор 11-классники уже не смогут. Еще одно изменение касается нарушителей. Школьники, которых удалят с экзамена за несоблюдение правил, смогут пересдать его не в следующем году, а уже в конце августа. Однако они лишатся возможности поступить в вуз в 2024-м. Сейчас в стране идет регистрация на централизованное тестирование.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
22 апреля регистрация завершится. Поэтому нужно для тех, кто желает поступать в вузы, совершить эту процедуру, пройти регистрацию. Есть разные способы: способ онлайн-регистрации, непосредственно прийти в пункт. В любом случае регистрация должна завершиться получением пропуска. С удостоверением личности и пропуском абитуриент как раз прибудет в дни проведения испытания в пункты проведения ЦТ.
К этому моменту более 40 тысяч человек уже зарегистрировались для прохождения ЦТ. Стоит отметить, что в последний день – 22 апреля – записаться на тестирование онлайн можно будет только до 12 часов дня. А есть и те, кому не придется сдавать экзамены для поступления в вуз. Речь о выпускниках, которые окончили школу с золотой медалью, и победителях университетских олимпиад. Последних в стране около тысячи. Что касается ребят, желающих поступать по целевому направлению, количество таких мест утвердят до 1 мая.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Также несколько скорректированы формы проведения целевого приема. Введен нижний порог документов образования, который позволяет претендовать абитуриентам на поступление на условиях целевой подготовки – это не ниже 7 баллов должен быть аттестат или диплом колледжа, чтобы абитуриент мог поступить на целевые места. Формат проведения целевого приема у нас не изменится. Вынесен он будет за рамки основной приемной компании. Сроки утверждены – с 27 июня по 2 июля будет осуществиться прием документов.
Рассказали в Министерстве образования и о нюансах поступления на заочку. Такая форма обучения будет доступна лишь абитуриентам, имеющим не менее 10 месяцев трудового стажа. При этом важно, чтобы он соответствовал профилю выбранной специальности. Требование распространяется на всех – желающих обучаться бесплатно и платно.