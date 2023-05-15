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Когда выпускники узнают оценки за ЦЭ?

15 мая 2023 18:10
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Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
А скажите, у нас, раз повод поговорить о выпускных, что-то изменилось в проведении выпускных в этом году? В связи с тем, что они раньше.  

Когда выпускники узнают оценки за ЦЭ?-1

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:  
Нет, они не раньше. 10 июня выпускной, как положено, проходит. 25-го последние звонки. То есть РИКЗ должен обработать результаты, передать их в пункты, дальше – в школы сертификаты, перевести отметку, заполнить аттестаты и торжественно вручить на выпускном вечере.  

Кирилл Казаков:  
Сейчас мы сдаем экзамен, условно, вчера сдавали, будем в воскресенье, а эту оценку ребенок узнает когда?  

Александр Кадлубай:  
Оценку свою он узнает в первой декаде июня.  

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:  
Значит, он может узнать не ранее 10 рабочих дней. Потому что мы с вами говорили, что требуется определенная технология проверки, чтобы не допустить ошибок, чтобы надежно все было. В принципе, через 10 рабочих дней учащийся по своим паспортным данным и по номеру бланка ответов на сайте РИКЗ может узнать свой результат, но окончательно он получит его 10 июня.  

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# Вступительная кампания # общество # Кирилл Казаков # Александр Кадлубай # Юрий Миксюк # Фотофакт

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