Когда выпускники узнают оценки за ЦЭ?

Кирилл Казаков, СТВ: А скажите, у нас, раз повод поговорить о выпускных, что-то изменилось в проведении выпускных в этом году? В связи с тем, что они раньше.

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу « По существу » пройдет обсуждение образовательных процессов.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Нет, они не раньше. 10 июня выпускной, как положено, проходит. 25-го последние звонки. То есть РИКЗ должен обработать результаты, передать их в пункты, дальше – в школы сертификаты, перевести отметку, заполнить аттестаты и торжественно вручить на выпускном вечере.

Кирилл Казаков:

Сейчас мы сдаем экзамен, условно, вчера сдавали, будем в воскресенье, а эту оценку ребенок узнает когда?

Александр Кадлубай:

Оценку свою он узнает в первой декаде июня.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Значит, он может узнать не ранее 10 рабочих дней. Потому что мы с вами говорили, что требуется определенная технология проверки, чтобы не допустить ошибок, чтобы надежно все было. В принципе, через 10 рабочих дней учащийся по своим паспортным данным и по номеру бланка ответов на сайте РИКЗ может узнать свой результат, но окончательно он получит его 10 июня.

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