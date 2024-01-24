Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января

Свыше 50 тысяч школьников примут участие в репетиции централизованного экзамена. Испытание пройдет уже в субботу, 27 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого определено 144 пункта. К местам проведения экзамена нужно будет прибыть за 30 минут до начала, а не за час, как было в 2023 году.

Подвоз, сопровождение детей педагогами, а также осуществление контроля будет организовано в полном соответствии с инструкцией. Ребята смогут проверить свои знания по всем предметам, включая русский и белорусский языки. В 2023-м репетиция проходила только по профильным учебным предметам. Самыми популярными дисциплинами среди будущих абитуриентов стали русский язык, математика и биология.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

Возможность посмотреть, что такое сдать экзамен в незнакомом учреждении образования, в аудиториях, где находятся незнакомые педагогические работники. Иными словами, создать комфортные условия, чтобы в мае ребята пришли на экзамен, собрались и показали те знания, результаты, к которым они готовились на протяжении 11 лет.

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Спецификации опубликованы, шкалы соответствия первичных тестовых баллов известны. Поэтому остается только учиться, прийти и показать свои знания.