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Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января

24 января 2024 11:06
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Свыше 50 тысяч школьников примут участие в репетиции централизованного экзамена. Испытание пройдет уже в субботу, 27 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого определено 144 пункта. К местам проведения экзамена нужно будет прибыть за 30 минут до начала, а не за час, как было в 2023 году.

Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января-1

Подвоз, сопровождение детей педагогами, а также осуществление контроля будет организовано в полном соответствии с инструкцией. Ребята смогут проверить свои знания по всем предметам, включая русский и белорусский языки. В 2023-м репетиция проходила только по профильным учебным предметам. Самыми популярными дисциплинами среди будущих абитуриентов стали русский язык, математика и биология.

Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января-4

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
Возможность посмотреть, что такое сдать экзамен в незнакомом учреждении образования, в аудиториях, где находятся незнакомые педагогические работники. Иными словами, создать комфортные условия, чтобы в мае ребята пришли на экзамен, собрались и показали те знания, результаты, к которым они готовились на протяжении 11 лет.

Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января-7

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:
Спецификации опубликованы, шкалы соответствия первичных тестовых баллов известны. Поэтому остается только учиться, прийти и показать свои знания.

Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января-10

Отметим, на сайте Министерства образования размещен перечень вопросов для абитуриентов, которые будут поступать на целевую форму подготовки. Централизованный экзамен в этом учебном году пройдет 27 и 30 мая.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Ирина Каржова # Юрий Миксюк

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