Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ

В Беларуси подвели итоги репетиции централизованного экзамена. Более 200 человек справились с заданиями на 100 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пробное испытание для нынешних выпускников школ и гимназий – хорошая возможность проверить свои силы. Как оценивают результаты сами учащиеся и что советуют педагоги, узнавала Алена Жиборт.

Хоть до финальных испытаний еще несколько месяцев, напряжение у выпускников немного спало. Как минимум, они уже знают, на что могут рассчитывать. Учащаяся 15-й минской гимназии Любава Ролич получила 100 баллов по белорусскому языку. К этому результату девушка шла все 11 лет школьной жизни. Свою роль сыграл и опыт участия в олимпиадах.

Любава Ролич, учащаяся 11 класса гимназии № 15 Минска:

Я рыхтавалася ўжо шмат гадоў, таму ведала, што атрымаю добры вынік. Экзамен прайшоў паспяхова. Арганізацыя таксама была добрая. Камфортныя аўдыторыі і ветлівыя выкладчыкі. Свою подготовку Любава на этом не прекращает. В мае важно подтвердить результат. А вот Елизавета, учащаяся этой же гимназии, свой балл по математике планирует повысить. На репетиции удалось набрать 96.

Елизавета Аношина, учащаяся 11 класса гимназии № 15 Минска:

Это хорошая репетиция перед экзаменом, чтобы оценить, понять обстановку, в принципе как это происходит. И чтобы хорошо сдать итоговый экзамен в конце.

Репетицонный централизованный экзамен прошел 27 января по 15 учебным предметам. Самые популярные – русский язык, математика и биология. Пункты для сдачи были организованы в 144-х учебных заведениях по всей стране. Были задействованы вузы, колледжи, а также гимназии и школы, которые будут принимать ребят и в мае.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Она прошла организованно, прошла успешно. Участвовали практически все выпускники – около 54 тысяч. Где-то 2,6 % не смогли только по болезням, другим уважительным причинам.