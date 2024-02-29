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Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ

29 февраля 2024 18:35
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В Беларуси подвели итоги репетиции централизованного экзамена. Более 200 человек справились с заданиями на 100 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пробное испытание для нынешних выпускников школ и гимназий – хорошая возможность проверить свои силы.

Как оценивают результаты сами учащиеся и что советуют педагоги, узнавала Алена Жиборт.

Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ-1

Хоть до финальных испытаний еще несколько месяцев, напряжение у выпускников немного спало. Как минимум, они уже знают, на что могут рассчитывать. Учащаяся 15-й минской гимназии Любава Ролич получила 100 баллов по белорусскому языку. К этому результату девушка шла все 11 лет школьной жизни. Свою роль сыграл и опыт участия в олимпиадах.

Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ-4

Любава Ролич, учащаяся 11 класса гимназии № 15 Минска:
Я рыхтавалася ўжо шмат гадоў, таму ведала, што атрымаю добры вынік. Экзамен прайшоў паспяхова. Арганізацыя таксама была добрая. Камфортныя аўдыторыі і ветлівыя выкладчыкі.

Свою подготовку Любава на этом не прекращает. В мае важно подтвердить результат. А вот Елизавета, учащаяся этой же гимназии, свой балл по математике планирует повысить. На репетиции удалось набрать 96.

Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ-7

Елизавета Аношина, учащаяся 11 класса гимназии № 15 Минска:
Это хорошая репетиция перед экзаменом, чтобы оценить, понять обстановку, в принципе как это происходит. И чтобы хорошо сдать итоговый экзамен в конце.

Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ-10

Репетицонный централизованный экзамен прошел 27 января по 15 учебным предметам. Самые популярные – русский язык, математика и биология. Пункты для сдачи были организованы в 144-х учебных заведениях по всей стране. Были задействованы вузы, колледжи, а также гимназии и школы, которые будут принимать ребят и в мае.

Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ-13

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Она прошла организованно, прошла успешно. Участвовали практически все выпускники около 54 тысяч. Где-то 2,6 % не смогли только по болезням, другим уважительным причинам.

Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ-16

В Республиканском институте контроля знаний отметили, что выпускники показали высокие результаты. Средний балл по всем предметам – выше 50. Лучше всего по математике, химии и истории Беларуси. Но на репетиции важно было проверить не только знания. Нужно также наладить все организационные моменты и помочь ребятам подготовиться психологически. Основные дни централизованного экзамена назначены на 27 и 30 мая.

# Образование в Беларуси # общество # Юрий Миксюк

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