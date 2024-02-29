Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ
В Беларуси подвели итоги репетиции централизованного экзамена. Более 200 человек справились с заданиями на 100 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пробное испытание для нынешних выпускников школ и гимназий – хорошая возможность проверить свои силы.
Как оценивают результаты сами учащиеся и что советуют педагоги, узнавала Алена Жиборт.
Хоть до финальных испытаний еще несколько месяцев, напряжение у выпускников немного спало. Как минимум, они уже знают, на что могут рассчитывать. Учащаяся 15-й минской гимназии Любава Ролич получила 100 баллов по белорусскому языку. К этому результату девушка шла все 11 лет школьной жизни. Свою роль сыграл и опыт участия в олимпиадах.
Любава Ролич, учащаяся 11 класса гимназии № 15 Минска:
Я рыхтавалася ўжо шмат гадоў, таму ведала, што атрымаю добры вынік. Экзамен прайшоў паспяхова. Арганізацыя таксама была добрая. Камфортныя аўдыторыі і ветлівыя выкладчыкі.
Свою подготовку Любава на этом не прекращает. В мае важно подтвердить результат. А вот Елизавета, учащаяся этой же гимназии, свой балл по математике планирует повысить. На репетиции удалось набрать 96.
Елизавета Аношина, учащаяся 11 класса гимназии № 15 Минска:
Это хорошая репетиция перед экзаменом, чтобы оценить, понять обстановку, в принципе как это происходит. И чтобы хорошо сдать итоговый экзамен в конце.
Репетицонный централизованный экзамен прошел 27 января по 15 учебным предметам. Самые популярные – русский язык, математика и биология. Пункты для сдачи были организованы в 144-х учебных заведениях по всей стране. Были задействованы вузы, колледжи, а также гимназии и школы, которые будут принимать ребят и в мае.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Она прошла организованно, прошла успешно. Участвовали практически все выпускники – около 54 тысяч. Где-то 2,6 % не смогли только по болезням, другим уважительным причинам.
В Республиканском институте контроля знаний отметили, что выпускники показали высокие результаты. Средний балл по всем предметам – выше 50. Лучше всего по математике, химии и истории Беларуси. Но на репетиции важно было проверить не только знания. Нужно также наладить все организационные моменты и помочь ребятам подготовиться психологически. Основные дни централизованного экзамена назначены на 27 и 30 мая.