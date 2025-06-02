В топе – иняз, математика и биология. Более 32 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму предмету на выбор

В Беларуси продолжается вступительная кампания. Сегодня выпускники этого года и прошлых лет, которые планируют поступать в вузы, сдали ЦТ по второму профильному предмету на выбор. В топе наиболее популярных дисциплин уже второй год подряд – иностранный язык, математика и биология. Для прохождения испытаний зарегистрировались порядка 32 700 абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в стране для проведения ЦТ оборудовано 40 пунктов – это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице. Ранее в форме ЦЭ и ЦТ выпускники сдали первый профильный предмет на выбор и один из государственных языков. В экзаменационных вопросах – никаких неожиданностей, уверяют организаторы: задания полностью соответствуют школьной программе.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Все делается для того, чтобы действительно обеспечить справедливость. Не было пока ни одного факта, который бы опровергал, что в нашей стране удается обеспечить такой подход. Подробности.

Следующее централизованное тестирование пройдет 5 июня. Абитуриенты будут сдавать обществоведение, химию, физику и историю Беларуси. Справедливость и прозрачность вступительной кампании – главное требование Президента. Вместе с тем продолжается выполнение и других задач главы государства. Особое внимание – повышению количества учащихся колледжей, а также устранению невостребованных специальностей в вузах.