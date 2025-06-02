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В топе – иняз, математика и биология. Более 32 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму предмету на выбор

02 июня 2025 18:54
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В Беларуси продолжается вступительная кампания. Сегодня выпускники этого года и прошлых лет, которые планируют поступать в вузы, сдали ЦТ по второму профильному предмету на выбор. В топе наиболее популярных дисциплин уже второй год подряд – иностранный язык, математика и биология. Для прохождения испытаний зарегистрировались порядка 32 700 абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В топе – иняз, математика и биология. Более 32 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму предмету на выбор-2

В целом в стране для проведения ЦТ оборудовано 40 пунктов – это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице. Ранее в форме ЦЭ и ЦТ выпускники сдали первый профильный предмет на выбор и один из государственных языков. В экзаменационных вопросах – никаких неожиданностей, уверяют организаторы: задания полностью соответствуют школьной программе.

В топе – иняз, математика и биология. Более 32 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму предмету на выбор-4

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:  
Все делается для того, чтобы действительно обеспечить справедливость. Не было пока ни одного факта, который бы опровергал, что в нашей стране удается обеспечить такой подход. Подробности.

Следующее централизованное тестирование пройдет 5 июня. Абитуриенты будут сдавать обществоведение, химию, физику и историю Беларуси. Справедливость и прозрачность вступительной кампании – главное требование Президента. Вместе с тем продолжается выполнение и других задач главы государства. Особое внимание – повышению количества учащихся колледжей, а также устранению невостребованных специальностей в вузах. 

В топе – иняз, математика и биология. Более 32 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму предмету на выбор-6

Лукашенко: родителям и абитуриентам надо понимать, что все будет честно.

Лукашенко: нужно принимать меры по ликвидации недобора на бюджетные места.

В стране ведется работа по повышению доступности высшего образования для выпускников колледжей. Срок обучения на заочных отделениях для них сократили до 3 лет. В 2025-м вузы планируют зачислить на первый курс более 8 тысяч таких абитуриентов.

# Высшее образование в Беларуси # Александр Лукашенко # Юрий Миксюк # МГЛУ # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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