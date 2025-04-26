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Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

26 апреля 2025 16:28
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Срыв мирных инициатив. Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Ольга Лазоркина, аналитик БИСИ, кандидат исторических наук, доцент: 
В речи Трампа одно сплошное «должен», «должен» и «должен». 

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
Вот эти семь пунктов мирного плана Трампа – это условия не Зеленскому, это условия Путину.

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру:
Клиент не дозрел еще до серьезных переговоров о долгосрочном мире. Они все еще рассчитывают на продолжение военных действий и успешное продолжение.

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):
В какой-то момент Трамп, используя эту библейскую фразу, принадлежащую Понтию Пилату, скажет: я умываю руки, все, что от меня зависело, я сделал. Он в любом случае войдет в историю как президент-миротворец.

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Ольга Лазоркина:
Трампу умыть руки не получится. Это не так просто. Он имеет дело не с одной Украиной. Здесь Библия не поможет.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 27 апреля, в 22:00. 

# Ольга Лазоркина # Павел Фельдман # Искандер Хисамов # Юрий Дудкин # Международная политика

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