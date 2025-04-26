Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Срыв мирных инициатив. Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Ольга Лазоркина, аналитик БИСИ, кандидат исторических наук, доцент:

В речи Трампа одно сплошное «должен», «должен» и «должен».

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Вот эти семь пунктов мирного плана Трампа – это условия не Зеленскому, это условия Путину.

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру:

Клиент не дозрел еще до серьезных переговоров о долгосрочном мире. Они все еще рассчитывают на продолжение военных действий и успешное продолжение.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):

В какой-то момент Трамп, используя эту библейскую фразу, принадлежащую Понтию Пилату, скажет: я умываю руки, все, что от меня зависело, я сделал. Он в любом случае войдет в историю как президент-миротворец.