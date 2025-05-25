Россия, Украина, США, Европа. Кто лишний? О конфликте, который уже более трех лет влияет на жизни каждого. Путь к войне начинался с оголтелой националистической пропаганды на одних украинских телеканалах и репрессиях против других, в том числе против того, на котором работала. Голоса за меры и компромисс были заглушены, затем пришла война. И если бы в Киеве сейчас хотели бы мира, они бы говорили о нем с экранов, готовя к этому общество.

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно заявляли о том, что они готовы говорить о мире, гарантированном мире и гарантированной безопасности, но ни о каких 30-секундных, 30-суточных перемириях, чтобы ввести экспедиционные корпуса на территорию Украины и начать по новой эту спираль военного противостояния. Поэтому я абсолютно поддерживаю тех коллег, которые на сегодня в суде говорят о том, что мир необходим, но задачи специальной военной операции, которые сегодня выполняются со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, говорят о том, что Украина и Запад (я имею в виду прежде всего Европу, блок НАТО), не хотят этого мира. Для Зеленского и его окружения, его клевретов – это питательная среда в прямом смысле этого слова. И ему плевать на миллионы жизней, которые уже угроблены, к сожалению.

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