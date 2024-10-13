«Лукашенко и глазом не моргнёт». Военный эксперт о жёсткой позиции Президента по ТЯО

Надежда Сасс, ведущая: Стоит отметить, что у Украины были попытки активного внедрения, если так можно выразиться, Республики Беларусь в конфликт в Украине. Хотели, всячески пытались. И сейчас продолжают. Но жесткая позиция белорусского лидера, потому как Александр Григорьевич сказал: у меня рука не дрогнет – остудила головы в Киеве.

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Вот поэтому Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко и принял решение о размещении тактических, я подчеркиваю, ядерных средств, которые предоставила ему Российская Федерация для размещения на территории Беларуси. Понятное дело, что американцев, Запад страшно раздражают те экономические и социальные преобразования, которыми на сегодня обладает Республика Беларусь. Они действительно являются примером европейского уровня жизни.

Потому что Европа в экономике на сегодня благодаря тому, что они всецело потеряли свой суверенитет, страны Евросоюза не обладают своим суверенитетом. А Республика Беларусь в этом плане также задает им пример, каким нужно быть суверенным и как проводить политику в отношении своих граждан, чтобы не попасть в лоно американского влияния.

Поэтому это тактическое ядерное оружие, которое расположено на территории Республики Беларусь, может быть использовано против агрессора, находящегося в Европе или близлежащих государствах. Но никоим образом оно не угрожает самим Соединенным Штатам или тем государствам, которые находятся за океаном. Это также очень важная деталь. И в этом смысле, я подчеркиваю, как уже было сказано, Президент Лукашенко и глазом не моргнет, если не дай Бог какие-либо будут поползновения или сигналы.

Потому что существует общая с Беларусью у России система раннего ракетного предупреждения о нападении. И эта система работает, поверьте мне, безотказно. Как только какие-либо средства и силы будут стартовать с территории Европы, они тут же будут накрыты. А Соединенные Штаты получат в свою очередь те же «Посейдоны», которые обладают мегатонным эквивалентом и могут быть подорваны как на западе Соединенных Штатов, в Атлантическом океане, так и на востоке, в Тихом. Поэтому сил и средств у России и Беларуси достаточно, чтобы сокрушить любые поползновения.