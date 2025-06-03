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Великобритания готовится к войне – правительство увеличивает инвестиции в оборону

03 июня 2025 06:59
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Великобритания переходит в режим «готовности к войне». По словам главы кабмина, правительство увеличивает инвестиции в оборону, чтобы обеспечить способность Вооруженных сил вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания готовится к войне – правительство увеличивает инвестиции в оборону-2

В частности, планируется выделить полтора миллиарда фунтов стерлингов на строительство шести новых военных заводов и производство оружия дальнего радиуса действия. На выпуск и закупку вооружения направят 6 миллиардов фунтов. Кроме этого, Лондон в ближайшие два года собирается довести уровень военных расходов до 2,5 % ВВП, а за следующие 10 лет нарастить его до 3 %.

# Международная политика # Новости Великобритании

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