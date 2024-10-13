«Россию надо победить». Запад готов пойти на самоуничтожение ради украинских земель?

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Да, совершенно верно. Вы, как журналист, бываете очень часто в Европе и встречаетесь с европейскими лидерами, которые абсолютно порой безответственно, а с какой-то легкостью говорят о том, что Россию надо победить, славян нужно уничтожить. Есть и такие, к сожалению. Поймите правильно, движение к переговорам должно быть обоюдным, навстречу друг другу.

Когда сегодня, где-то кое-кто на Западе, и вы тоже об этом знаете, пытается говорить о каких-то перемириях, переговорах, это лишь только с одной целью – обмануть Россию. Обвести ее вокруг пальца. Ведь это же было еще каких-то 8 лет назад, когда родился «Минск-2». Тогда бы и Украина была бы вся целая.

Поэтому, когда они там начинают – не все, конечно, а некоторые, в том числе и новый старый кандидат в президенты господин Трамп – говорить, что он за три дня решит вопрос мира в Украине, я в это не верю. Это все очередные предвыборные обещания, уловки, какие-то заманушки, которыми они пытаются убедить мир, что вновь Россия пойдет на эти самые шаги и начнет разговаривать о чем-то.