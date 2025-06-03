В больнице немецкого Гамбурга вспыхнул пожар – есть жертвы

Три человека погибли при пожаре в одной из больниц немецкого Гамбурга. Количество жертв может увеличиться: трое из 55 пострадавших – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул поздно вечером на первом этаже и быстро охватил все здание. Многие пациенты оказались заблокированы в палатах. Густой дым заполнил коридоры и лестницы, отрезав путь к спасению. На место происшествие прибыло более 200 пожарных, которые организовали эвакуацию. По данным полиции, причиной ЧП стал поджог.