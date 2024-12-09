Юрий Дудкин, военный аналитик:

Сирийская армия как была, так и остается по настоящий момент самой небоеспособной, к моему большому сожалению. И если бы не поддержка ранее еще, начиная с 1966 года, когда президентом Сирии был Хафез Асад, отец Башара Асада, а также последующая поддержка Российской Федерации Сирийской Арабской Республики. Поддержка не только военная, но и гражданская, продовольствия, медикаменты, все идет сегодня в Сирию, то Сирийской Арабской Республики в настоящий момент уже бы не было.

Здесь правильно было сказано, что господин Эрдоган – очень мудрый политик. И что касается, например, своего государства, то здесь действительно отгрести может каждый. Причем он действует абсолютно внезапно. А к Сирии у него сложилась определенная неприязнь, еще когда он не был президентом. В 1973 году Сирия пыталась Искандерун, город на юге Турции, также отобрать у Турции, но этого не произошло. Сирийцам пришлось отступить.

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