Заявление Зеленского – провокация перед переговорами? Разбираемся в новой риторике Киева

Духовный настрой – то, что помогает выстоять. У белорусов он такой. Попытки изменить наш ментальный код и перепрошить национальное самосознание наблюдаем постоянно. По сути, это и есть цель ментальной войны, которую Запад развернул не только против белорусов, а в целом против славянской цивилизации. Посмотрите, с чего началось противостояние в Украине – разделение общества по языковому и национальному принципу. А дальше больше: от войны смыслов перешли к реальным боевым действиям. Все больше мы слышим о возобновлении мирных переговоров. В конце декабря премьер Венгрии заявил, что конфликт в Украине завершится в 2025 году либо путем переговоров, либо если одна из сторон уничтожит другую, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В России уже не раз говорили об условиях завершения конфликта. Одно из них – новые выборы в Украине. Определенные надежды на прекращение боевых действий связывают со скорым приходом Трампа в Белый дом. Во время предвыборной кампании он заявлял, что может урегулировать ситуацию в Украине за 24 часа. Но планы корректируются. На неделе Трамп назвал новый дедлайн для войны.

Дональд Трамп, избранный Президент США:

Я надеюсь, шесть месяцев. Надеюсь, намного раньше, чем шесть месяцев. Слушайте, Россия теряет много молодых людей, Украина тоже. Это не должно было начинаться. Эта война не должна была начинаться. Я гарантирую, что, если бы я был Президентом, эта война не началась бы. Но эксперты предупреждают, что не стоит питать больших надежд в отношении политики Трампа. К примеру, на последней встрече союзников Украины на Рамштайне США объявили о новом пакете военной помощи. Это 500 миллионов долларов. А премьер-министр Италии после встречи с Трампом, которая состоялась на прошлой неделе, заявила, что Вашингтон не прекратит оказывать помощь Киеву. Беларусь также следит за тем, как развиваются события в соседней стране. Наш Президент не раз призывал остановить кровопролитие, и, напомним, переговорный процесс начался именно на территории Беларуси. Александр Лукашенко лично содействовал этому. Да и Минск не раз помогал Киеву в сложных ситуациях. Но все хорошее почему-то быстро забывается. Вот и на неделе Зеленский несколько раз вспоминал о Беларуси, но именно эти эпизоды вряд ли пойдут на благо двусторонним отношениям. Почему белорусский фактор снова замаячил во внешней политике Украины и почему наша диктатура лучше такой демократии, разбирался политический обозреватель Евгений Пустовой. Косыгин: на территории Украины решаются задачи стратегического масштаба, прежде всего американцами.

Наша страна с трех сторон в окружении проводников западных интересов. И каждый из них пытается втянуть нашу страну в конфликт. Конфликт между коллективным Западом и Россией. Украина с ролью не справилась. Направление главного удара – это Беларусь. Военного. Политического и даже и экономического.

Юрий Дудкин, военный аналитик:

Речь идет о провокациях, которые уже неоднократно были. Они просто в силу определенных обстоятельств не разглашаются белорусской властью, так как очень здорово и очень профессионально купируются. А то, что хотят Беларусь втянуть в эту бойню, которая на сегодня идет уже с 2014 года на территории Украины, это факт.

Очередную провокационную компанию организовал Зеленский. Даже во время новогоднего обращения к погибающим украинцам стал выкрикивать экстремистские лозунги. Лукашенко: лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Подробнее.

Наш глава государства на новогодние призывы Зеленского отреагировал скептически. Сейчас ВСУ не имеют резервов для каких-либо провокаций против Беларуси. Последние силы брошены в Курскую область, а новыми трофеями украинские военкоматы похвастаться не могут. В резерве Зеленского с истекшими полномочиями провокации. А в них юморист Зеленский дока.

Игорь Король, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Зеленскому не остается ничего другого, просто как-то пытаться усилить тот конфликт, который сейчас идет. Чтобы попытаться под маркой хотя бы провокацией с Беларусью заманить на территорию Украины какие-то натовские подразделения, войска для усиления государственной границы. И под этой маркой продолжить конфликт. Потому что сегодня это его главный заработок, он главный бенефициар этого конфликта. И он делает все, чтобы конфликт не прекратился. Кнутов: в Лондоне Залужного готовят, чтобы он представлял интересы англосаксов в Украине.

Американский истеблишмент, организовав электоральное шоу, сохраняет лицо, а значит, глобальную диктатуру Штатов доверили Трампу. Чтобы поднять дряхлеющий авторитет США, Трамп выбрал роль рефери в украинском конфликте. Перед международным сообществом он хочет предстать спасителем мира. В пресс-подходе избранный Президент публично заявил о своем понимании действий Путина. Кремль не хочет расширения НАТО, а Трамп хочет, чтобы НАТО финансировали европейские налогоплательщики. Игорь Король:

Последнее заседание группы Рамштайн, юбилейное, можно сказать, 25-е, которое буквально на днях закончилось. Обещали 4 миллиарда Украине американцы, дали только 500 миллионов. Но при этом заявили о том, что восемь групп по обеспечению действий Украины, по снабжению украинских вооруженных сил будут продолжать работать.

Получается, авантюра с курским контрнаступлением – последний ход Киева перед мирными переговорами, которые навязывает Трамп. При нем США завязывают с игрой в толерантность, и, похоже, снова актуальна старая добрая пословица: «проблемы негра шерифа не волнуют».

Игорь Король:

На мой взгляд, сейчас идет попытка переложить финансирование этого вооруженного конфликта на европейцев. Трамп уже открыто заявлял не раз, что его дело – это Америка. И последние его заявления о присоединении Гренландии, Канады, возвращении Панамского канала под юрисдикцию США – это все в рамках старой американской концепции, доктрины Монро. Сами европейцы устали от украинцев и финансировать ВСУ, а их уже готовят к повышению налога на НАТО до 5 % от ВВП. У западных пропагандистов не получилось запугать электорат российской агрессией – эффективнее всего с европейским общественным мнением работаю дубинки. Лукашенко: я люблю свой народ, и в этом моя особенность.

Чтобы снова спровоцировать Минск, Зеленский заявил блогеру из США с украинскими корнями о том, что якобы Лукашенко извинялся за февральские события 2022 года. Наш Президент постоянно дает интервью мировым медиа, в том числе западным, а Зеленский общается с блогерам. Это то же самое, что главе государства вместо костюма в обществе быть в байке. Серьезно никто не воспринимает.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Первое. Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского Президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского. В чем была суть того разговора: наш Президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именного ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо, отвечать за гибель людей. Именно поэтому наш Президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул.

Цель провокации Зеленского в том числе вывести Беларусь из участия мирных переговоров по Украине. Мол, извинился – значит признал участие в агрессии. Но именно Киев искал контакты с Минском. Представителем Украины был депутат Верховной рады Евгений Шевченко. А после того, как он объявил о своих президентских амбициях, попал в застенки СБУ. Такая вот украинская демократия. Так что наговорить теперь он может что угодно. Под диктовку. Как и Зеленский. Время, когда комик писал сам себе тексты, прошло. Сейчас он все больше работает по чужому сценарию. В результате не юмор, а сплошной конфуз.