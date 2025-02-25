Дойдёт ли дело до американских санкций против команды Зеленского? Мнения экспертов

Трамп считает Зеленского диктатором, Европа обвиняет Вашингтон в союзе с Россией. Неделю, поставившую мир с ног на голову или, наоборот, вернувшую его к нормальности, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, ведущая:

Дойдет ли дело до американских санкций против команды Зеленского? Градус напряжения невероятно высок, хлесткие обвинения звучат в адрес друг друга.

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Сейчас администрация Трампа создала такую информационную бурю, и надо понимать, что этот шум намеренно создан, потому то есть стратегические задачи, их несколько, которые решаются, пока все остальные стороны отвлекаются на весь этот информационный шум. Идет шахматная игра, очень интересная, сложная. Идет операция информационного прикрытия. На самом деле стратегические цели Вашингтона не изменились – это сдерживание Китая, конкурент номер один в мире. Сдерживание Европы и российской Федерации – просто методы немножко меняются. Тем не менее как позитивный момент нужно отметить то, что сегодня мы видим прямой диалог. То есть уже ни о какой изоляции вообще нельзя говорить. Идет прямой диалог Вашингтона и Москвы.