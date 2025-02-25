Дойдёт ли дело до американских санкций против команды Зеленского? Мнения экспертов
Трамп считает Зеленского диктатором, Европа обвиняет Вашингтон в союзе с Россией. Неделю, поставившую мир с ног на голову или, наоборот, вернувшую его к нормальности, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
Дойдет ли дело до американских санкций против команды Зеленского? Градус напряжения невероятно высок, хлесткие обвинения звучат в адрес друг друга.
Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Сейчас администрация Трампа создала такую информационную бурю, и надо понимать, что этот шум намеренно создан, потому то есть стратегические задачи, их несколько, которые решаются, пока все остальные стороны отвлекаются на весь этот информационный шум.
Идет шахматная игра, очень интересная, сложная. Идет операция информационного прикрытия. На самом деле стратегические цели Вашингтона не изменились – это сдерживание Китая, конкурент номер один в мире. Сдерживание Европы и российской Федерации – просто методы немножко меняются. Тем не менее как позитивный момент нужно отметить то, что сегодня мы видим прямой диалог. То есть уже ни о какой изоляции вообще нельзя говорить. Идет прямой диалог Вашингтона и Москвы.
Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики:
Санкции в отношении Зеленского и его команды маловероятны, потому что это не приблизит администрацию Трампа к реализации их главной в настоящее время тактической цели – добиться завершения украинского конфликта. Я думаю, гораздо более вероятна игра с поставками вооружения и американской помощи Киеву вообще.
Трампу нужно, во-первых, чтобы Киев действительно подписал то соглашение о природных ресурсах, совершенно колониальное, которое США им предложили, от которого нельзя отказаться. Второе – они хотят, чтобы как можно быстрее закончилась война. Наиболее эффективный способ добиться этого, помимо критики Зеленского, – это манипулирование вопросами американской помощи. Я думаю, именно этим администрация Трампа и будет заниматься в ближайшее время, если риторика и позиция Зеленского и Киева не изменится.
Юрий Дудкин, военный эксперт:
Я не совсем понимаю слово «санкции» против Зеленского. Украина разве с кем-то торгует? Украина разве что-то добывает? Украина может быть конкурентоспособна на каком-то торгово-экономическом уровне в Европе, в мире? Санкции как таковые здесь не совсем правильное слово, я считаю. Скорее всего, это будут конкретные меры против Зеленского в его изоляции от внешнего мира, потому что в США однозначно будет инициироваться комиссия по аудиту тех средств, которые выделялись Украине, а это десятки, если не сотни, миллиардов долларов. И об этом заявил господин Трамп. Я не понимаю также слово «урегулирование» в Украине. Между кем и кем? Какие санкции могут быть против нелегитимного руководства Украины?
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