Беларусь следит за тем, как развиваются события в соседней стране. Наш Президент не раз призывал остановить кровопролитие, и, напомним, переговорный процесс начался именно на территории Беларуси. Александр Лукашенко лично содействовал этому, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и Минск не раз помогал Киеву в сложных ситуациях. Но все хорошее почему-то быстро забывается. Вот и на неделе Зеленский несколько раз вспоминал о Беларуси, но именно эти эпизоды вряд ли пойдут на благо двусторонним отношениям.

Военный конфликт для Зеленского, как некогда «95 квартал», – источник заработка. Причем политические гастроли приносят несоизмеримо больший доход, чем юмористическая деятельность. Но турне заканчивается. Контракт могут и не продлить. Как вариант – в кресло управляющего Украиной готовят Залужного.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Находясь в Лондоне под видом посла, он фактически проходит стажировку. Его готовят во всех отношениях, чтобы он непосредственно представлял интересы англосаксов в Украине. Что касается Зеленского, у него есть некоторые надежды на то, что в случае проведения новых выборов он может стать президентом. Но, на мой взгляд, его авторитет в украинском обществе достаточно низок.