Коллективу Министерства лесного хозяйства представили нового руководителя
Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко представил коллективу Министерства лесного хозяйства нового руководителя – Сергея Ульдиновича. Ранее он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
Лукашенко при назначении нового главы Минлесхоза: перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок!
Юрий Шулейко напомнил задачи, которые ставит перед новым министром Президент. В числе приоритетов – усиление экономической составляющей работы лесхозов. Необходимо модернизировать мощности и внедрять автоматизацию. Также в числе первоочередных вопросов – лесовосстановление и развитие производства востребованной продукции в собственных цехах.
Сергей Ульдинович, министр лесного хозяйства Беларуси:
Мы должны жить в ногу со временем, нужно обновляться, нужно модернизироваться. И в том числе, как дал поручение глава государства, нужно выпускать продукцию, удовлетворять потребности наших граждан. Поэтому мы это и будем делать. Что касается предприятий концерна «Беллесбумпром», мы знаем, что на государственном уровне принимаются решения об увеличении мощностей переработки.
Отдельное внимание – порядку в лесном фонде и своевременной уборке ветровально-буреломных участков. Эта задача остается актуальной: древесину важно вывозить и пускать в переработку, не допуская ее порчи.