Коллективу Министерства лесного хозяйства представили нового руководителя

Юрий Шулейко напомнил задачи, которые ставит перед новым министром Президент. В числе приоритетов – усиление экономической составляющей работы лесхозов. Необходимо модернизировать мощности и внедрять автоматизацию. Также в числе первоочередных вопросов – лесовосстановление и развитие производства востребованной продукции в собственных цехах.

Сергей Ульдинович, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы должны жить в ногу со временем, нужно обновляться, нужно модернизироваться. И в том числе, как дал поручение глава государства, нужно выпускать продукцию, удовлетворять потребности наших граждан. Поэтому мы это и будем делать. Что касается предприятий концерна «Беллесбумпром», мы знаем, что на государственном уровне принимаются решения об увеличении мощностей переработки.