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Коллективу Министерства лесного хозяйства представили нового руководителя

24 июля 2026 08:36
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Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко представил коллективу Министерства лесного хозяйства нового руководителя – Сергея Ульдиновича. Ранее он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.

Лукашенко при назначении нового главы Минлесхоза: перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок!

Коллективу Министерства лесного хозяйства представили нового руководителя-2

Юрий Шулейко напомнил задачи, которые ставит перед новым министром Президент. В числе приоритетов – усиление экономической составляющей работы лесхозов. Необходимо модернизировать мощности и внедрять автоматизацию. Также в числе первоочередных вопросов – лесовосстановление и развитие производства востребованной продукции в собственных цехах.

Коллективу Министерства лесного хозяйства представили нового руководителя-4

Сергей Ульдинович, министр лесного хозяйства Беларуси:
Мы должны жить в ногу со временем, нужно обновляться, нужно модернизироваться. И в том числе, как дал поручение глава государства, нужно выпускать продукцию, удовлетворять потребности наших граждан. Поэтому мы это и будем делать. Что касается предприятий концерна «Беллесбумпром», мы знаем, что на государственном уровне принимаются решения об увеличении мощностей переработки.

Коллективу Министерства лесного хозяйства представили нового руководителя-6

Отдельное внимание – порядку в лесном фонде и своевременной уборке ветровально-буреломных участков. Эта задача остается актуальной: древесину важно вывозить и пускать в переработку, не допуская ее порчи.

# Юрий Шулейко

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