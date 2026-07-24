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Эстония столкнулась с экономическим спадом – грузооборот портов сократился почти на 9 %

24 июля 2026 08:24
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Эстония столкнулась с экономическим спадом из-за разрыва связей с восточными партнерами. Грузооборот портов сократился почти на 9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий объем перевалки составил менее 5 миллионов тонн, что на 400 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Основной удар пришелся на Таллинский порт. При этом Эстония вошла в тройку стран ЕС с самым сильным спадом промышленного производства: в мае падение составило 3 % по сравнению с 2025 годом, обрабатывающая индустрия сокращается уже четвертый месяц подряд.

# Международная политика

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