Эстония столкнулась с экономическим спадом – грузооборот портов сократился почти на 9 %

Эстония столкнулась с экономическим спадом из-за разрыва связей с восточными партнерами. Грузооборот портов сократился почти на 9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий объем перевалки составил менее 5 миллионов тонн, что на 400 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Основной удар пришелся на Таллинский порт. При этом Эстония вошла в тройку стран ЕС с самым сильным спадом промышленного производства: в мае падение составило 3 % по сравнению с 2025 годом, обрабатывающая индустрия сокращается уже четвертый месяц подряд.