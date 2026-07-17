Белорусские вузы выходят на финальный этап вступительной кампании

Платная форма остается открытой дольше: документы принимают до 1 августа, зачисление завершится 3 числа. Всего 46 вузов страны готовы принять чуть более 49 тысяч абитуриентов: 33,1 тысячи – на бюджет, остальные – на платное обучение.

Белорусские университеты выходят на финальный этап вступительной кампании. Прием документов на бюджет завершается 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Далее в течение недели абитуриенты пройдут внутренние вступительные испытания, а 27 июля завершится зачисление на бюджет.

В 2026 году в университетах ждут новое поколение будущих специалистов: инженеров, педагогов, медиков, аграриев. Это ключевые направления, на которые делается ставка при формировании кадровой политики страны.

Для удобства абитуриентов действует сервис «Электронная очередь». В личном кабинете можно заранее выбрать вуз, факультет и время визита – без ожидания и лишних очередей.

Вступительная кампания входит в решающую фазу: впереди внутренние экзамены, собеседования и первые приказы о зачислении. Отметим, для отдельных категорий предусмотрены особые сроки. Речь о будущих курсантах силовых ведомств, выпускниках профильных классов и Национального детского технопарка, а также о поступающих на сельскохозяйственные специальности.