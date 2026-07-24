В 2026 году автопарки Минской области получат 96 единиц транспорта

Повысить комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Автопарки Минской области в 2026 году пополнят 96 автобусов. Это 10 % от общего количества транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В автобусный парк № 3 Борисова уже поступили 5 автобусов МАЗ-303: они оснащены кондиционерами, электронными маршрутными табло и 5 камерами видеонаблюдения в салоне. До конца года ожидается поступление еще двух таких автобусов.
В 2026 году более 160 единиц новой техники пополнят пассажирский автопарк Минска.