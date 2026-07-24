В 2026 году автопарки Минской области получат 96 единиц транспорта

В 2026 году более 160 единиц новой техники пополнят пассажирский автопарк Минска.

Повысить комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Автопарки Минской области в 2026 году пополнят 96 автобусов. Это 10 % от общего количества транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В автобусный парк № 3 Борисова уже поступили 5 автобусов МАЗ-303: они оснащены кондиционерами, электронными маршрутными табло и 5 камерами видеонаблюдения в салоне. До конца года ожидается поступление еще двух таких автобусов.

Александр Слаек, директор филиала «Автобусный парк № 3» Борисова:

В автобусном парке № 3 города Борисова насчитывается 115 единиц автобусов. Кроме автобусов, еще есть 27 единиц грузовой техники. Из 115 единиц техники 51 автобус обслуживает городские маршруты. Ежедневно выполняется более 850 рейсов на городских перевозках.

В 2027 году планируют приобрести 60 новых автобусов для автопарков центрального региона.