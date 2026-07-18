Ссузы Беларуси начинают прием документов от абитуриентов

Ссузы Беларуси 18 июля начинают прием документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году колледжи планируют принять около 39 тысяч абитуриентов, более 31 тысячи мест предусмотрено за счет бюджета.

Для выпускников 9-х классов прием документов на бюджет продлится по 3 августа, а при наличии вступительных испытаний – по 23 июля. Поступающие на платной основе смогут подать документы по 10 августа. Абитуриенты, окончившие 11 классов, смогут участвовать в конкурсе на бюджет по 11 августа. Если для поступления предусмотрены вступительные испытания, документы принимаются по 4 августа. На платное обучение их можно подать по 15 августа.

Для отдельных специальностей сроки приема могут отличаться. Комиссии работают с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 часов. Сведения о ходе конкурсного отбора колледжи будут обновлять ежедневно в 12, 15 и 18 часов.