Дзиодзина: Зеленский «прогнулся» – отставка Федорова показала, что его можно продавливать «через улицу»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Громкая отставка министра обороны Украины и кадровые ротации по инициативе Зеленского подсветили несколько параллельных историй. С одной стороны, мы и правда наблюдаем внутреннюю рассогласованность в представлениях, как воевать, но с другой – там борьба амбиций.

По официальным данным, Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова из-за его разногласий с главкомом ВСУ Александром Сырским. Нельзя отрицать, что противоречия между двумя руководителями и правда существовали. Сырский – военный, из представителей «старой школы», для кого изменение позиций на фронте связано в первую очередь с прямыми контратаками и человеческими ресурсами.

У Михаила Федорова совершенно иной бэкграунд. Он заступил к должности из сферы IT-бизнеса и на тактику войны склонен смотреть через призму технологических способов укреплять позиции. Но тут мы наблюдаем не только разницу поколений и профессионального бэкграунда, но и, на мой взгляд, конфликт амбиций.

Оба они были в руководящей должности. Оба лидеры. Сырский привык отдавать приказы на фронте, в то время как Федоров принимал решения о распределении бюджета и в какой инструментарий атак лучше вкладывать деньги. Концептуальные разногласия послужили возможным поводом для дальнейших ротаций.