Дзиодзина: Зеленский «прогнулся» – отставка Федорова показала, что его можно продавливать «через улицу»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Громкая отставка министра обороны Украины и кадровые ротации по инициативе Зеленского подсветили несколько параллельных историй. С одной стороны, мы и правда наблюдаем внутреннюю рассогласованность в представлениях, как воевать, но с другой – там борьба амбиций.
По официальным данным, Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова из-за его разногласий с главкомом ВСУ Александром Сырским. Нельзя отрицать, что противоречия между двумя руководителями и правда существовали. Сырский – военный, из представителей «старой школы», для кого изменение позиций на фронте связано в первую очередь с прямыми контратаками и человеческими ресурсами.
У Михаила Федорова совершенно иной бэкграунд. Он заступил к должности из сферы IT-бизнеса и на тактику войны склонен смотреть через призму технологических способов укреплять позиции. Но тут мы наблюдаем не только разницу поколений и профессионального бэкграунда, но и, на мой взгляд, конфликт амбиций.
Оба они были в руководящей должности. Оба лидеры. Сырский привык отдавать приказы на фронте, в то время как Федоров принимал решения о распределении бюджета и в какой инструментарий атак лучше вкладывать деньги. Концептуальные разногласия послужили возможным поводом для дальнейших ротаций.
Алена Дзиодзина:
Тем не менее повод – еще не причина. И тут стоит внимание обратить на то, каким образом действует сам Зеленский: тепло и сердечно благодарит Федорова, увольняя с должности. А через время также тепло отмечает заслуги Сырского и отправляет его в отставку. Но если оба были такими хорошими и эффективными, то зачем было увольнять их обоих?
Поступок кажется странным и не совсем логичным. Тем более, что решение об уходе Сырского Зеленский принимал позже и до того предпосылок к таким распоряжениям не было. Ситуация интересна политическими выводами в сухом остатке. В наиболее невыгодном для себя положении оказался Зеленский. Как у Сырского, так и Федорова есть свои сторонники и противники. Впрочем, как и личность Зеленского вызывает дискуссии как в политических кругах, так и в обществе.
Отстранение Федорова переросло в протесты на улицах и требования толпы убрать Сырского с должности. Другой вопрос в том, были эти акции спонтанными или организованными… Но важнее то, что Зеленский «прогнулся». Ситуация показала, что его как лидера можно продавливать «через улицу». И это серьезный аргумент не в его пользу.
Дзиодзина: гибридные атаки отличает психологическое давление на условного врага – подробности.