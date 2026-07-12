Вузы Беларуси публикуют списки зачисленных целевиков

Финальные списки зачисленных уже опубликовали 34 вуза страны. Главным новшеством внутренних устных экзаменов для целевиков стало внедрение строгой системы анонимности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она полностью исключила человеческий фактор, ведь члены комиссий не имели доступа к персональным данным поступающих. В педагогический университет имени Максима Танка по целевым направлениям зачислено 373 абитуриента.

Александр Францкевич, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

В большинстве своем заказчики кадров – это город Минск и Минская область: управление образования, отдел образования. Это все направления педагогической деятельности: воспитатели, учителя, социальная работа, физическая культура, а также психология.

Среди этих зачисленных ребят – 130 ребят, которые окончили педагогические классы в этом учебном году. Более 50 % парней – у нас сложилось такое необычное состояние на трех факультетах: это исторический факультет, физико‑математический факультет и факультет физического воспитания.

Всего высшие учебные заведения страны готовы принять без малого 50 тысяч абитуриентов. При этом большая часть мест выделена под бюджетную форму – бесплатно смогут учиться более 33 тысяч человек. Еще 16 тысяч примут на платное отделение.