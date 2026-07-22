Милицейские вузы Беларуси опубликовали списки рекомендованных к зачислению абитуриентов

В милицейских вузах опубликованы списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на очную форму обучения. Но для тех, чьи баллы оказались ниже проходного, приемная кампания не завершена. В системе МВД действует принцип: не терять ни одного мотивированного кандидата. Каждому, кто настроен серьезно, предложили свой путь к профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители кадрового аппарата МВД и регионов провели детальные консультации. Молодым людям объяснили: можно уже сейчас выбрать новое ведомственное учебное заведение – Колледж МВД. Его выпускники получают среднее специальное юридическое образование и звание лейтенанта милиции. Документы принимают до 1 августа.

Я всю жизнь хотел, по примеру своего отца, работать в милиции. Немного не добрал баллов. Поэтому так как появилась возможность пойти после 18 лет отучиться 3 месяца и работать, и потом начать уже обучение в Академии МВД, решил попробовать уже так.

У меня всегда была мечта – поступить в органы внутренних дел. Я подавала документы в Могилев, но у меня не получилось туда пройти. Теперь хочу попробовать в колледж. Надеюсь, что моя мечта сбудется и я туда поступлю.

Сразу после встречи желающим предложили начать процедуру поступления на службу в милицию. Такой возможностью уже воспользовались 54 человека. В следующем году они смогут снова попытаться стать курсантами – уже по льготе для сотрудников органов внутренних дел.