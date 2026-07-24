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В Беларуси убрано 18% площадей зерновых и зернобобовых культур – Минсельхозпрод

24 июля 2026 07:50
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Минсельхозпрод обновил данные по темпам работ и общему намолоту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси убрано 18 % площадей зерновых и зернобобовых. По валовому сбору лидируют Брестская и Минская области. А вот какой из регионов больше всего продвинулся к финишу – определяет погода. Зачастившие дожди пока не позволяют выйти на показатель, который установил Президент в ходе селекторного совещания.

В Беларуси убрано 18% площадей зерновых и зернобобовых культур – Минсельхозпрод-2

Напомним, необходимо убирать в сутки 6 % площадей. В Минсельхозпроде утверждают, что все для этого есть. Парк сельскохозяйственных машин позволяет в целом по стране обмолачивать порядка 70 тысяч гектаров ежедневно. На данный момент климатический является единственным сдерживающим фактором.

Убирать минимум 6% урожая в день! Лукашенко поставил аграриям жесткую задачу.

О том что на полях сформировался хороший урожай, который нужно «выхватить», несмотря на специфическую погоду, накануне, принимая кадровые решения, еще раз напомнил Президент Беларуси. Александр Лукашенко также указал на необходимость соблюдения технологической дисциплины. 

«Не просто убрать, а выхватить»: Лукашенко поставил жесткую задачу по спасению урожая от дождей.

# Сельское хозяйство

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