Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи

Главная гонка среди абитуриентов началась. В вузах Беларуси основной этап вступительной кампании. Принять готовы 49 тысяч первокурсников, более 33 тысяч из них – на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первые дни работы приемных комиссий – высокая активность со стороны абитуриентов, которые четко знают, куда хотят поступать.

Стать настоящим асом в небе, обеспечивать связь или контролировать воздушное пространство страны – в эти дни в стенах Военной академии будущие курсанты делают сложный и судьбоносный выбор. Кто-то со специальностью определяется заранее. А кто-то продолжает думать, чтобы не ошибиться. Именно таким осознанным был выбор Варвары Ястребовой. Связать свою жизнь с военной службой девушка решила еще в седьмом классе, вдохновившись военным парадом. А позднее, уже в кадетском училище, окончательно определилась и со специальностью: решила стать связисткой.

Варвара Ястребова, абитуриент:

После 10-го класса мы были на полевых сборах в Военной академии. Больше всего меня зацепила связь. Мне очень понравилось, как работает это все. Не считаю, что какая-то профессия только для девушек или только для парней. Я считаю, что если это интересно, пускай человек учится этому.

В 2026 году Военная академия расширила места для девушек. К тому же после длительного перерыва на авиационном факультете открыт набор для двух пилотов прекрасного пола. Одна из них освоит управление самолетом, другая – вертолетом. Это стало возможно во многом благодаря инициативе самих абитуриенток.

Олег Турчинович, начальник авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Летчик управляет самолетом в первую очередь головой, а уже дальше идут руки. Поэтому во многих странах женщины летают, в том числе на военных самолетах, на достаточно сложной современной технике. Поэтому шансы и предпосылки к освоению специальности у них есть.

Никаких послаблений для девушек не будет. Условия приема и программы обучения одинаковы у всех. Освоить сложнейшие навыки управления воздушным судном поможет современная техника. Прежде чем курсант сядет за штурвал реального самолета, необходимо успешно пройти экзамен на авиатренажере.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Это не просто симулятор, а полноценная имитация реальной кабины самолета. Отработать можно весь спектр маневров: от стандартного взлета и посадки до аварийных сценариев. Такие возможности обучения в будущем полностью исключают ошибки в небе.