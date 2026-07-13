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Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи

13 июля 2026 18:25
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Главная гонка среди абитуриентов началась. В вузах Беларуси основной этап вступительной кампании. Принять готовы 49 тысяч первокурсников, более 33 тысяч из них – на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первые дни работы приемных комиссий – высокая активность со стороны абитуриентов, которые четко знают, куда хотят поступать. 

Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи-2

Стать настоящим асом в небе, обеспечивать связь или контролировать воздушное пространство страны – в эти дни в стенах Военной академии будущие курсанты делают сложный и судьбоносный выбор. Кто-то со специальностью определяется заранее. А кто-то продолжает думать, чтобы не ошибиться. 

Именно таким осознанным был выбор Варвары Ястребовой. Связать свою жизнь с военной службой девушка решила еще в седьмом классе, вдохновившись военным парадом. А позднее, уже в кадетском училище, окончательно определилась и со специальностью: решила стать связисткой.

Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи-4

Варвара Ястребова, абитуриент:
После 10-го класса мы были на полевых сборах в Военной академии. Больше всего меня зацепила связь. Мне очень понравилось, как работает это все. Не считаю, что какая-то профессия только для девушек или только для парней. Я считаю, что если это интересно, пускай человек учится этому.

Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи-6

В 2026 году Военная академия расширила места для девушек. К тому же после длительного перерыва на авиационном факультете открыт набор для двух пилотов прекрасного пола. Одна из них освоит управление самолетом, другая – вертолетом. Это стало возможно во многом благодаря инициативе самих абитуриенток.

Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи-8

Олег Турчинович, начальник авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Летчик управляет самолетом в первую очередь головой, а уже дальше идут руки. Поэтому во многих странах женщины летают, в том числе на военных самолетах, на достаточно сложной современной технике. Поэтому шансы и предпосылки к освоению специальности у них есть.

Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи-10

Никаких послаблений для девушек не будет. Условия приема и программы обучения одинаковы у всех. Освоить сложнейшие навыки управления воздушным судном поможет современная техника. Прежде чем курсант сядет за штурвал реального самолета, необходимо успешно пройти экзамен на авиатренажере.

Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи-12

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Это не просто симулятор, а полноценная имитация реальной кабины самолета. Отработать можно весь спектр маневров: от стандартного взлета и посадки до аварийных сценариев. Такие возможности обучения в будущем полностью исключают ошибки в небе.

Вузы начали основной прием документов от абитуриентов. Узнали, какие профессии в топе у молодежи-14

800 будущих офицеров пополнят ряды Военной академии в этом году. Их подготовят по 26 специальностям. Новшество обучения – в вузе начала работу кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотников. Обучение здесь пройдут все курсанты. 

Подробнее в видео.

# Вступительная кампания

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