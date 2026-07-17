Важный этап для абитуриентов. Большинство белорусских вузов завершили прием документов на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь вступительная кампания переходит на следующий этап – проведение внутренних испытаний и подведение итогов конкурса. А 27 июля станут известны списки первокурсников.
В этом году 46 белорусских вузов готовы принять более 49 тысяч человек. Свыше 33 тысяч мест бюджетные. Наиболее востребованными остаются инженерные, педагогические, медицинские и аграрные специальности, именно на них сегодня делает ставку государство при подготовке кадров.
Владислав Бастрыкин, абитуриент:
Я приехал из Гродно, поступаю на физический факультет. Выбрал специальность «прикладная физика» совместно с Даляньским политехническим университетом и в последний день пришел, потому что хочу удостовериться в том, что мои документы пройдут конкурс, что я поступлю в университет.
Алексей Семанеко, абитуриент:
Я поступаю на факультет журналистики, на специальность «информация и коммуникация». Я считаю, что эта специальность будет мне по душе, я смогу реализоваться в жизни именно в ней.
Один из самых больших потоков традиционно фиксируется в Белорусском государственном университете. По состоянию на 16 июля в БГУ принято более 3,5 тысячи заявлений от абитуриентов. Среди поступающих четыре 400-балльника, победители международных и республиканских олимпиад, выпускники Лицея БГУ и Национального детского технопарка. Наиболее востребованной остается специальность «графический дизайн и мультимедиадизайн», где конкурс превышает 12 человек на место.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:
Выбирают наилучшую стратегию, куда подаваться, то ли оставаться, то ли перейти куда-то. Такие явления сегодня очень массовые, очень популярные. На экономическом факультете, на международных отношениях, факультете прикладной математики и многих других. Ребята, у которых баллы пограничные, смотрят, анализируют, сколько людей подалось, можно переподаться, последний день очень нервный.
На отдельные специальности силового блока и сельскохозяйственного профиля документы принимают до 19 июля, а на платную форму обучения – до 1 августа. Для удобства поступающих во всех вузах продолжает работать сервис «Электронная очередь», который позволяет заранее выбрать время визита и избежать длительного ожидания.