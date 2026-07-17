Важный этап для абитуриентов. Большинство белорусских вузов завершили прием документов на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь вступительная кампания переходит на следующий этап – проведение внутренних испытаний и подведение итогов конкурса. А 27 июля станут известны списки первокурсников. В этом году 46 белорусских вузов готовы принять более 49 тысяч человек. Свыше 33 тысяч мест бюджетные. Наиболее востребованными остаются инженерные, педагогические, медицинские и аграрные специальности, именно на них сегодня делает ставку государство при подготовке кадров.

Владислав Бастрыкин, абитуриент:

Я приехал из Гродно, поступаю на физический факультет. Выбрал специальность «прикладная физика» совместно с Даляньским политехническим университетом и в последний день пришел, потому что хочу удостовериться в том, что мои документы пройдут конкурс, что я поступлю в университет.

Алексей Семанеко, абитуриент:

Я поступаю на факультет журналистики, на специальность «информация и коммуникация». Я считаю, что эта специальность будет мне по душе, я смогу реализоваться в жизни именно в ней.