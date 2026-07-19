Прием документов на бюджет в аграрные и военные вузы Беларуси завершится 19 июля

Сегодня, 19 июля, завершается основной этап приемной кампании на бюджет в вузы по военному и сельскохозяйственному профилям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Военной академии Беларуси приемная комиссия работает с 9 до 18 часов. Уже за первые дни план набора на большинстве факультетов был выполнен более чем наполовину. Учитывая опыт прошлых лет, в нынешнем году ведущий военный вуз страны увеличил контрольные цифры приема. Планируется набрать более 750 курсантов.

Для девушек предусмотрено свыше 30 мест. В Год белорусской женщины возобновлен набор на специальность «Управление воздушными судами государственной авиации». Наибольшим спросом у поступающих пользуются факультеты противовоздушной обороны, связи и автоматизированных систем управления, военной разведки, а также общевойсковой.