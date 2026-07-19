Прием документов на бюджет в аграрные и военные вузы Беларуси завершится 19 июля

Сегодня, 19 июля, завершается основной этап приемной кампании на бюджет в вузы по военному и сельскохозяйственному профилям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 19 июля, завершается основной этап приемной кампании на бюджет в вузы по военному и сельскохозяйственному профилям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Военной академии Беларуси приемная комиссия работает с 9 до 18 часов. Уже за первые дни план набора на большинстве факультетов был выполнен более чем наполовину. Учитывая опыт прошлых лет, в нынешнем году ведущий военный вуз страны увеличил контрольные цифры приема. Планируется набрать более 750 курсантов.
Для девушек предусмотрено свыше 30 мест. В Год белорусской женщины возобновлен набор на специальность «Управление воздушными судами государственной авиации». Наибольшим спросом у поступающих пользуются факультеты противовоздушной обороны, связи и автоматизированных систем управления, военной разведки, а также общевойсковой.
Дарья Сидорова, абитуриент:
По примеру своей семьи. В семье у меня тоже есть военнослужащие. Решила продолжить путь в военной карьере. Родители только поддержали. Всегда были за меня. Перед поступлением в кадетское училище на данный момент поддерживают.
Андрей Юйко, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Военной академии Беларуси:
Ребята к нам приходят со всей страны: это и областные центры, это и город Минск. Большая доля у нас приходит выпускников Минского суворовского военного училища, кадетских училищ со всей страны. А также выпускников военно-патриотических классов и военно-патриотических клубов.
Зачисление первокурсников на бюджетные места пройдет по 27 июля. Информацию разместят на сайтах вузов и в личных кабинетах абитуриентов.