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Прием документов на бюджет в аграрные и военные вузы Беларуси завершится 19 июля

19 июля 2026 13:35
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Сегодня, 19 июля, завершается основной этап приемной кампании на бюджет в вузы по военному и сельскохозяйственному профилям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прием документов на бюджет в аграрные и военные вузы Беларуси завершится 19 июля-2

В Военной академии Беларуси приемная комиссия работает с 9 до 18 часов. Уже за первые дни план набора на большинстве факультетов был выполнен более чем наполовину. Учитывая опыт прошлых лет, в нынешнем году ведущий военный вуз страны увеличил контрольные цифры приема. Планируется набрать более 750 курсантов. 

Для девушек предусмотрено свыше 30 мест. В Год белорусской женщины возобновлен набор на специальность «Управление воздушными судами государственной авиации». Наибольшим спросом у поступающих пользуются факультеты противовоздушной обороны, связи и автоматизированных систем управления, военной разведки, а также общевойсковой.

Прием документов на бюджет в аграрные и военные вузы Беларуси завершится 19 июля-4

Дарья Сидорова, абитуриент:
По примеру своей семьи. В семье у меня тоже есть военнослужащие. Решила продолжить путь в военной карьере. Родители только поддержали. Всегда были за меня. Перед поступлением в кадетское училище на данный момент поддерживают. 

Прием документов на бюджет в аграрные и военные вузы Беларуси завершится 19 июля-6

Андрей Юйко, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Военной академии Беларуси:
Ребята к нам приходят со всей страны: это и областные центры, это и город Минск. Большая доля у нас приходит выпускников Минского суворовского военного училища, кадетских училищ со всей страны. А также выпускников военно-патриотических классов и военно-патриотических клубов.

Зачисление первокурсников на бюджетные места пройдет по 27 июля. Информацию разместят на сайтах вузов и в личных кабинетах абитуриентов.

# Вступительная кампания

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