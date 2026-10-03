Новости по тегу #Волейбол

Новый сезон белоруски открывали в Омске матчем против местной «Омички».
Игра прошла в столичном Дворце спорта «Уручье».
Завтра соотечественники встретятся с ЦСКА.
«Это первые соревнования, куда мы выехали за границу, на международном уровне. Италия, море. Наверное, самые лучшие и приятные моменты, которые можно вспомнить».
Во втором поединке минский коллектив встречался с парой Вячеслав Красильников – Владислав Рейнсон.
На данном этапе команды ведут борьбу за выход в стадию плей-офф.
Неудача постигла «Минчанку». Она не сумела пробиться в основной раунд Кубка России по волейболу.
За награды боролись сильнейшие представители российских клубов, белорусские паранациональные команды и Казахстан.
В стартовом поединке белорусская команда встречалась с челябинским «Динамо-Метаром».
В Минск прибыли сильнейшие пары нашей страны, а также гости из России и Казахстана, 12 дуэтов у парней и столько же у девушек разыграют главный трофей, победители определятся в субботу.
Во второй встрече белорусы в матче-триллере были сильнее челябинского «Динамо».
Наши девушки нанесли поражение «Омичке-Академии» – 3:0. Счет по партиям – 25:23, 25:17, 25:17. В среду «Минчанка-2» сыграет с «Енисеем-2».
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