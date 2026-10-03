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Новости по тегу #Волейбол

Волейболистки «Минчанки» победно стартовали в новом сезоне российской Суперлиги
03 октября 2026 18:31

Волейболистки «Минчанки» победно стартовали в новом сезоне российской Суперлиги

«Минчанка» и «Искра» открыли сезон матчем за Суперкубок Беларуси по волейболу
23 сентября 2026 17:53

«Минчанка» и «Искра» открыли сезон матчем за Суперкубок Беларуси по волейболу

Волейболисты «Столицы» обыграли «Дагестан» в рамках утешительного турнира Кубка России
22 сентября 2026 17:54

Волейболисты «Столицы» обыграли «Дагестан» в рамках утешительного турнира Кубка России

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было
20 сентября 2026 18:20

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было

Белорусский дуэт вышел в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу
18 сентября 2026 12:16

Белорусский дуэт вышел в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу

Белорусы успешно стартовал в финале ЧР по пляжному волейболу
17 сентября 2026 20:00

Белорусы успешно стартовал в финале ЧР по пляжному волейболу

«Минчанка» уступила «Амурским тигрицам» в матче Кубка России
15 сентября 2026 20:20

«Минчанка» уступила «Амурским тигрицам» в матче Кубка России

Международный турнир прямо в центре Минска! Побывали на Кубке Победы по пляжному волейболу
13 сентября 2026 18:30

Международный турнир прямо в центре Минска! Побывали на Кубке Победы по пляжному волейболу

Волейболистки «Минчанки» выиграли первый матч предварительного раунда Кубка России
12 сентября 2026 19:03

Волейболистки «Минчанки» выиграли первый матч предварительного раунда Кубка России

«Кубок Победы»: международный турнир по пляжному волейболу принимает Минск
10 сентября 2026 20:27

«Кубок Победы»: международный турнир по пляжному волейболу принимает Минск

ВК «Столица» одержал победу во втором матче международного турнира
10 сентября 2026 14:30

ВК «Столица» одержал победу во втором матче международного турнира

«Минчанка-2» с победы стартовала в чемпионате Молодежной волейбольной лиги России
08 сентября 2026 20:15

«Минчанка-2» с победы стартовала в чемпионате Молодежной волейбольной лиги России