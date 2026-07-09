Известные волейболисты «Минчанки» и «Столицы» провели мастер-класс для юных спортсменов

В белорусском волейболе завершается пора отпусков. Клубы держат вектор на новый сезон. На прошлой неделе с наших сборных были сняты все международные ограничения, и национальные команды сейчас готовятся к знаковым выездным турнирам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Перед ответственными стартами маститые игроки клуба «Минск» посетили юных волейболистов в оздоровительном лагере «Зарница» и провели мастер-класс. Ребята смогли пообщаться с 10-кратной чемпионкой Беларуси, чемпионкой Греции, призером чемпионата России Надеждой Смирновой, а также многими другими профессионалами. Специалисты считают, что такой креативный подход, где проходит напрямую передача опыта, очень позитивно (а главное, эффективно) влияет на результат подрастающего поколения.

Михаил Борисевич, игрок ВК «Столица»:

Всегда интересно поделиться опытом с молодежью. Помню это из своего прошлого спортивного. Приезжают старшие ребята, всегда это интересно, увлекательно. Смотрел снизу вверх еще тогда и понимал, что через несколько лет могу быть на их месте. Будет интереснее, когда они действительно сами начнут конкурировать.

Людмила Акулич, директор СДЮШОР ВК «Минск»:

Это серьезный труд, который стоит как за игроками команд, так и за нашими детками, которые сегодня находятся в спортивно-оздоровительном лагере. Это то поколение, которое будет защищать наш клуб через лет 5. Поэтому эта преемственность поколений, созданная в клубе, она действительно работает: СДЮШОР, дублирующие команды и команды профессиональных спортсменов.

После совместной тренировки известные волейболисты провели творческую встречу для всех ребят «Зарницы». Живое общение подарило всем массу положительных эмоций и позитива, а за самые интересные вопросы дети получили призы и подарки. Ну и, конечно, фотосессия превысила регламент.