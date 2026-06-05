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Белорусские пляжные волейболисты проиграли в полуфинале заключительного этапа Кубка России

05 июня 2026 18:18
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Павел Петрушко и Петр Бахнарь оспорят бронзовые награды последнего перед финалом этапа Кубка России по пляжному волейболу. Сегодня наш тандем дважды выходил на песок. В активе победа и поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четвертьфинале не устояла крепкая российская пара Никита Энверт и Александр Мартыненко. Отечественные спортсмены уложились в два сета. Счет 21:11 и 23:21. В 1/2 попались куда более титулованные Вячеслав Красильников и Владислав Рейсон. 

Поединок держал в колоссальном напряжении до самого конца. Вначале успех сопутствовал нашим парням – 23:21. Затем россияне взяли реванш – 21:12. В заключительном сете чуть-чуть не хватило – 13:15. Сейчас главное – сосредоточиться и показать максимум в завтрашней схватке за бронзу.

# Волейбол

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