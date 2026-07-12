Белорусские волейболисты готовятся к новому сезону. Болельщики уже совсем скоро смогут переживать за национальные дружины, которые выходят на международную арену, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Понятно, что сборная состоит из представителей отечественных клубов. Минск – лидер внутреннего чемпионата по всем возрастам. Успех прост: преемственность поколений. В оздоровительный лагерь «Зарница», где готовится резерв прибыли старше. Игроки со стажем и ребята, которые только готовятся к главному старту предстоящего сезона детско-юношеской волейбольной лиги, вместе. Тренировку ведут старшие тренеры «Минчанки» и «Столицы».