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Международная федерация волейбола допустила сборные Беларуси к турнирам под своей эгидой

13 мая 2026 11:15
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Административный совет Международной федерации волейбола, в соответствии с рекомендациями МОК, принял решение допустить сборные Беларуси к турнирам под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Это решение касается и команд по пляжному волейболу всех возрастов. Сейчас белорусская сторона ожидает решение Европейской конфедерации по участию в континентальных соревнованиях. Накануне, напомним, о полном восстановлении прав наших атлетов объявили Международный союз современного пятиборья и Всемирная боксерская организация.

# Волейбол # Белорусская федерация волейбола

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