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Два топ-тренера в одной студии! Главкомы волейбольных «Минчанки» и «Столицы» – о победах и планах

24 мая 2026 18:30
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«Минчанка» сохранила прописку в российской волейбольной Суперлиге. В противостоянии за место в элите белоруски были сильнее девушек из «Мурома», рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Самым напряженным выдался заключительный поединок. Но подопечные Александра Перепелкина собрали волю в кулак и сумели одержать победу. Таким образом, «Минчанка» продолжит выступать в компании сильнейших клубов России. 

Мы пригласили в студию «Спорттаймера» главного тренера «Минчанки» Перепелкина Александра Николаевича. И, чтобы ему было не скучно, компанию ему составил главком «Столицы» Михнюк Олег Анатольевич.

Два топ-тренера в одной студии! Главкомы волейбольных «Минчанки» и «Столицы» – о победах и планах -2

Юлия Силипицкая, СТВ: 
Как вам в «Минчанке»?

Александр Перепелкин, главный тренер ВК «Минчанка»: 
Я очень доволен, я очень доволен городом, мне потрясающе. Мое внутреннее ощущение страны, республики...

Юлия Силипицкая: 
Если охарактеризовать команду, которую вы получили, в двух предложениях…

Александр Перепелкин:
Хорошая команда была. И эти первые игры сразу показали. Первая игра у нас была через пять дней, как я пришел. Естественно, я как тренер каких-то чудес... Натренировать кого-то или что-то сделать не мог. Первая игра была. Там «Динамо-Краснодар». Это битва была. «Краснодар» – сильная, очень достойная команда.

Юлия Силипицкая: 
Девчонки вас удивили, поразили или порадовали? 

Александр Перепелкин:
Нет, я готовился, я смотрел все игры.

Юлия Силипицкая:
Вы, смотря, думали, какой у девочек потенциал?

Александр Перепелкин:
Я вам скажу, что высокий. Отличная обстановка у нас в клубе. 

Два топ-тренера в одной студии! Главкомы волейбольных «Минчанки» и «Столицы» – о победах и планах -4

Юлия Силипицкая:
Олег Анатольевич, вы когда брали «Столицу», вы мне лично сказали, что хотите сколотить команду. Вы меня буквально в самое сердце пронзили. Я прониклась вашими словами, потому что я тоже считаю, что самое главное – создать команду и атмосферу. Удалось ли вам? У вас было больше чем 4 месяца – 9.

Олег Михнюк, главный тренер ВК «Столица»: 
У меня был полноценный сезон. Я комплектовал команду. Всех, кого я хотел видеть, руководство пошло навстречу. То есть здесь вопросов никаких нет. Не получилось до конца. Откровенно говорю. Есть мелочи, которые я уже знаю, над которыми я буду работать.

Юлия Силипицкая:
Мне интересно, в команде какая мелочь может стать камнем преткновения?

Олег Михнюк:
Очень важны взаимоотношения между партнерами.

Юлия Силипицкая:
Чем пожертвуете в этих партнерских отношениях? Профессионализмом или дипломатией, если у игроков она отсутствует?

Олег Михнюк:
Где-то, наверное, профессионализмом. 

Юлия Силипицкая:
Вы на кого больше опирались? У вас молодежи много, я так понимаю. 

Олег Михнюк:
Молодежи достаточно. Ну, как раз, допустим, играл у нас Максим Шпилев. Это достаточно возрастной, опытный игрок. Большой вклад внес именно в раздевалке.

Юлия Силипицкая:
Вы хотите сказать, что возраст спорту не помеха на сегодняшний момент? Я правильно вас понимаю? 

Олег Михнюк:
Абсолютно нет. Должно быть 1-2 человека взрослых. 

Далее смотрите в видео.

# Волейбол

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