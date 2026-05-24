Два топ-тренера в одной студии! Главкомы волейбольных «Минчанки» и «Столицы» – о победах и планах

«Минчанка» сохранила прописку в российской волейбольной Суперлиге. В противостоянии за место в элите белоруски были сильнее девушек из «Мурома», рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Самым напряженным выдался заключительный поединок. Но подопечные Александра Перепелкина собрали волю в кулак и сумели одержать победу. Таким образом, «Минчанка» продолжит выступать в компании сильнейших клубов России. Мы пригласили в студию «Спорттаймера» главного тренера «Минчанки» Перепелкина Александра Николаевича. И, чтобы ему было не скучно, компанию ему составил главком «Столицы» Михнюк Олег Анатольевич.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Как вам в «Минчанке»? Александр Перепелкин, главный тренер ВК «Минчанка»:

Я очень доволен, я очень доволен городом, мне потрясающе. Мое внутреннее ощущение страны, республики... Юлия Силипицкая:

Если охарактеризовать команду, которую вы получили, в двух предложениях… Александр Перепелкин:

Хорошая команда была. И эти первые игры сразу показали. Первая игра у нас была через пять дней, как я пришел. Естественно, я как тренер каких-то чудес... Натренировать кого-то или что-то сделать не мог. Первая игра была. Там «Динамо-Краснодар». Это битва была. «Краснодар» – сильная, очень достойная команда. Юлия Силипицкая:

Девчонки вас удивили, поразили или порадовали? Александр Перепелкин:

Нет, я готовился, я смотрел все игры. Юлия Силипицкая:

Вы, смотря, думали, какой у девочек потенциал? Александр Перепелкин:

Я вам скажу, что высокий. Отличная обстановка у нас в клубе.