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Финальные поединки турнира «Мяч над сеткой» завершились в Минске

14 мая 2026 20:07
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В этом сезоне один из самых массовых проектов Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации волейбола «Мяч над сеткой» собрал рекордное количеств участников. 96 команд и более 1 700 юных волейболистов до 16 лет на протяжении года сражались за высокие позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальные поединки турнира «Мяч над сеткой» завершились в Минске-2

Начиная с ноября по апрель, участники турнира «Мяч над сеткой» проходили многоступенчатый отбор. В этом году в финал прошло 52 коллектива, которые и разыграли награды в 11 возрастах. 12-летние девчонки «Олимпика» из Молодечно подняли главный трофей над головой.

Благодаря тому, что детские тренеры растворяются в своей работе, и получается результат. Столичный клуб «Минск» готовит серьезный резерв сборным Беларуси по всем возрастам. Но, несмотря на это, в финальных играх, как у мальчиков, так и девочек, они столкнулись с очень серьезной конкуренцией.

Подробнее в видео.

# Волейбол

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