Волейболистки «Минчанки» сохранили прописку в российской Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» будут играть в женской Суперлиге в следующем сезоне. Для того, чтобы сохранить прописку, необходимо было выиграть серию переходных матчей с клубом Высшей лиги России – «Муромом» из Владимирской области.

Наши девушки одержали две домашние виктории. И закрепили успех на выезде. Белоруски уверенно начали противостояние, однако растеряли заработанный на старте перевес и проиграли первый сет – 23:25. Во второй партии соотечественницы реабилитировались, ярко проявили себя в атаке и закрыли отрезок с убедительным преимуществом – 25:10. Это добавило подопечным Александра Перепелкина уверенности в своих силах, благодаря чему третий сет также остался за столичной дружиной – 25:16. Российский коллектив не намеревался так просто сдаваться и перевел встречу в пятую, решающую партию. Исход дуэли решился на тай-брейке. Там удача оказалась на стороне «Минчанки». Победа 3:2 и путевка в следующий розыгрыш турнира.