Прямой эфир

Волейболистки «Минчанки» сохранили прописку в российской Суперлиге

20 мая 2026 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волейболистки «Минчанки» будут играть в женской Суперлиге в следующем сезоне. Для того, чтобы сохранить прописку, необходимо было выиграть серию переходных матчей с клубом Высшей лиги России – «Муромом» из Владимирской области.

Наши девушки одержали две домашние виктории. И закрепили успех на выезде. Белоруски уверенно начали противостояние, однако растеряли заработанный на старте перевес и проиграли первый сет – 23:25. Во второй партии соотечественницы реабилитировались, ярко проявили себя в атаке и закрыли отрезок с убедительным преимуществом – 25:10. Это добавило подопечным Александра Перепелкина уверенности в своих силах, благодаря чему третий сет также остался за столичной дружиной – 25:16. Российский коллектив не намеревался так просто сдаваться и перевел встречу в пятую, решающую партию. Исход дуэли решился на тай-брейке. Там удача оказалась на стороне «Минчанки». Победа 3:2 и путевка в следующий розыгрыш турнира.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
В «Динамо-Шиннике» подвели итоги чемпионата МХЛ
20 мая 2026 20:13

В «Динамо-Шиннике» подвели итоги чемпионата МХЛ

Александра Саснович вышла в финал Открытого чемпионата Франции
20 мая 2026 17:39

Александра Саснович вышла в финал Открытого чемпионата Франции

Сборная Беларуси по пляжному футболу победно начала выступление в новом сезоне Евролиги
20 мая 2026 17:37

Сборная Беларуси по пляжному футболу победно начала выступление в новом сезоне Евролиги

«Столица» вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу
20 мая 2026 17:34

«Столица» вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

10 белорусских борцов выступят на чемпионате Европы (U-15) в Болгарии
19 мая 2026 20:08

10 белорусских борцов выступят на чемпионате Европы (U-15) в Болгарии

Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет матчи Евролиги
19 мая 2026 18:28

Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет матчи Евролиги

Белорусские велосипедисты – победители и призеры международных соревнований в Казахстане
19 мая 2026 18:20

Белорусские велосипедисты – победители и призеры международных соревнований в Казахстане

Шиманович завершила борьбу в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису
19 мая 2026 17:40

Шиманович завершила борьбу в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису

Саснович победно стартовала в квалификации второго в сезоне турнира серии «Большого шлема»
19 мая 2026 11:08

Саснович победно стартовала в квалификации второго в сезоне турнира серии «Большого шлема»

Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Борисфен»
18 мая 2026 20:39

Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Борисфен»

Сборная Беларуси по футболу (U-19) разгромила Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ
18 мая 2026 20:38

Сборная Беларуси по футболу (U-19) разгромила Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ

Более 80 недель кряду – Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA
18 мая 2026 20:38

Более 80 недель кряду – Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA