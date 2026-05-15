«Минчанка» обыграла «Муром» в переходном матче российской волейбольной Суперлиги

15 мая волейболистки «Минчанки» начали борьбу в серии переходных матчей за право выступать в российской Суперлиге в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник нашей команды – «Муром» из Владимирской области. В первом поединке на домашней площадке ощущалось превосходство «Минчанки». В стартовых партиях хозяйки были сильней –25:23, 25:18. В третьем сете российские волейболистки взяли верх – 25:21. Но в четвертой партии отечественная команда вновь доминировала и выиграла сет – 25:14. «Минчанка» победила «Муром» со счетом – 3:1. Второй матч состоится 16 мая в белорусской столице. Следующая встреча пройдет 20 мая в Муроме. Серия продлится до трех побед одной из команд.