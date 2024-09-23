Владислав Колячонок сыграл первый поединок за обновлённую «Юту»

«Юта», известная ранее под названием «Аризона», провела первый предсезонный поединок в Национальной хоккейной лиге. В рядах нового клуба на лед выходил белорус Владислав Колячонок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он действовал в первой паре обороны. Набрать бомбардирские баллы у защитника не получилось, однако из командной игры он не выпадал. Наш легионер совершил один бросок в створ. Показатель полезности составил ноль. А «Юта» взяла верх над «Сент-Луисом» – 5:3