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Владислав Колячонок сыграл первый поединок за обновлённую «Юту»

23 сентября 2024 14:12
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«Юта», известная ранее под названием «Аризона», провела первый предсезонный поединок в Национальной хоккейной лиге. В рядах нового клуба на лед выходил белорус Владислав Колячонок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Колячонок сыграл первый поединок за обновлённую «Юту»-1

Он действовал в первой паре обороны. Набрать бомбардирские баллы у защитника не получилось, однако из командной игры он не выпадал. Наш легионер совершил один бросок в створ. Показатель полезности составил ноль. А «Юта» взяла верх над «Сент-Луисом» – 5:3

# Хоккей # Владислав Колячонок

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