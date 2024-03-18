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Владислав Колячонок помог «Тусону» победить «Техас» в поединке АХЛ

18 марта 2024 19:33
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Владислав Колячонок забросил 7-ю шайбу в сезоне регулярного чемпионата АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он помог «Тусону» обыграть «Техас» – 6:3.

Владислав Колячонок помог «Тусону» победить «Техас» в поединке АХЛ-1

Наш представитель поразил пустые ворота оппонентов и установил окончательный счет на табло. Отметим, для дружины это 4-я виктория подряд.

В еще одном матче «Абботсфорд» разгромил «Хендерсон» – 8:3. В составе победителей в воротах играл белорусский голкипер Никита Толопило. В этой дуэли он отразил 18 бросков.

# Хоккей # Владислав Колячонок # Никита Толопило

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