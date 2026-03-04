Психолог: нападающая сторона часто проверяет на прочность, не проявляя агрессию в полную мощь

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Самый неконструктивный совет, который мы когда-либо получали в жизни – не обращать внимание, когда кто-либо действует в отношении нас агрессивно. Ведь если вообще не реагировать, то другая сторона понимает, что с нами так можно. В случае, если мы по какой-то причине даже не попытаемся постоять за себя, то агрессор продолжит.
Если говорить про формы агрессии и политику, то нападающая сторона нередко проверяет на прочность, предпочитая сразу не проявлять агрессию в полную мощность. Если никакой ответной и неприемлемой реакции не происходит, то это автоматически понимается, как приглашение к новому действию. Второй вопрос: как реагировать таким образом, чтобы блокировать агрессивные действия и как можно скорее вернуться к спокойствию?
Рассматривая кадровые назначения по направлению безопасности, Президент подчеркнул, что по результатам проверки боеготовности определен ряд серьезных задач – готовить офицерский состав таким образом, чтобы он предварительно был готов грамотно отреагировать на угрозу: «Кто будет хорошо готов к войне, тот будет жить. Кто тяп-ляп – тот жить не будет», – сказал глава государства.
Алена Дзиодзина:
Почему так важна подготовка? Как бы ни развернулись в дальнейшем события, чуткая к внешним сигналам военная сила помогает в дальнейшем не допустить трагичных событий. Порой просто, давая понять о неприемлемой встречной реакции, когда какой-либо внешний враг может быть и хотел бы прийти на чужую землю, но хорошо понимает, что кампания бесперспективна. А порой бывает достаточно на начальных этапах показать силу, чтобы дальнейших враждебных шагов не случилось.
Третий аспект, который необходимо учитывать – ни один состав армии не может быть идеальным и совершенствовать навыки за счет внезапных проверок Вооруженных Сил все равно придется.
Четвертый компонент – это осознанность. Человек, в котором пока еще недостаточно специфично военного опыта, может быть склонен к тому, что Президент называет расхлябанностью или к неадекватному ситуации оптимизму. Для таких случаев нужен хорошо подготовленный офицер, чтобы на поле боя сберечь своих подчиненных живыми.
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