Марков – СМИ: воюйте на информационном фронте так, чтобы горячая война никогда у нас не возникла
Более 60 % белорусов доверяют государственным СМИ. Это показывают социсследования по итогам 2025-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом показатель вырос на полтора пункта, а за пятилетку – более чем на 22 %. Об этом сегодня, 4 марта, было заявлено на итоговой коллегии Министерства информации – подробности здесь.
Растет доля национального контента. Сегодня наполнение теле- и радиоэфиров на 59 % – отечественный продукт. Так, в 2025 году начала вещание новая волна «Радио Победа», телекомпания СТВ запустила канал «Спорт ТВ», а уже в феврале стартовало вещание телеканала «ВоенТВ».
Из новых традиций, которые зародились в 2025 году, – вручение профессиональной премии «РадиоТриумф». В адрес организаторов поступило более 230 заявок от 37 радиостанций. При этом задачи на 2026-й для СМИ остаются конкретными: быть оперативными, доступными для аудитории и предельно правдивыми, чтобы защитить информационное пространство от фейков и вбросов.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Вы обязаны давать настолько качественный информационный продукт, чтобы к вам доверие (а уровень доверия постоянно растет на протяжении пяти лет последних) становилось абсолютным, чтобы вы становились главным источником информации для наших телезрителей и пользователей. Если вы этого добьетесь, вы выполните свою основную функцию. Вы сегодня находитесь на информационном фронте, мы все время об этом говорим. Вы видите, что происходит вокруг нас, вы видите эти чудовищные события, которые ведут к гибели тысяч людей ежедневно. Я скажу прямо как министр: воюйте на своем информационном фронте таким образом, чтобы никогда горячая война на нашей территории не возникла.