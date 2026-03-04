Марков – СМИ: воюйте на информационном фронте так, чтобы горячая война никогда у нас не возникла

Более 60 % белорусов доверяют государственным СМИ. Это показывают социсследования по итогам 2025-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом показатель вырос на полтора пункта, а за пятилетку – более чем на 22 %. Об этом сегодня, 4 марта, было заявлено на итоговой коллегии Министерства информации – подробности здесь .

Растет доля национального контента. Сегодня наполнение теле- и радиоэфиров на 59 % – отечественный продукт. Так, в 2025 году начала вещание новая волна «Радио Победа», телекомпания СТВ запустила канал «Спорт ТВ», а уже в феврале стартовало вещание телеканала «ВоенТВ».

Из новых традиций, которые зародились в 2025 году, – вручение профессиональной премии «РадиоТриумф». В адрес организаторов поступило более 230 заявок от 37 радиостанций. При этом задачи на 2026-й для СМИ остаются конкретными: быть оперативными, доступными для аудитории и предельно правдивыми, чтобы защитить информационное пространство от фейков и вбросов.