Минское «Динамо» уступило «Металлургу» в домашнем матче КХЛ

Минское «Динамо» проиграло «Металлургу» в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2 гола «зубры» пропустили в дебютной трети. На экваторе отрезка отличился Андрей Козлов. Второй раз белорусы грубо ошиблись под самую сирену. Фамилию в протокол вписал Роман Канцеров. Затем игра выровнялась. Наши парни двое перебросали россиян. Но извлечь выгоду не смогли. А под занавес встречи Козлов оформил дубль, поразив пустую рамку. Тем не менее, подопечные Дмитрия Квартальнова остались на второй позиции на Западе.

Следующий матч состоится 5 марта. В оппонентах питерский СКА.