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Минское «Динамо» уступило «Металлургу» в домашнем матче КХЛ

04 марта 2026 11:54
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Минское «Динамо» проиграло «Металлургу» в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2 гола «зубры» пропустили в дебютной трети. На экваторе отрезка отличился Андрей Козлов. Второй раз белорусы грубо ошиблись под самую сирену. Фамилию в протокол вписал Роман Канцеров. Затем игра выровнялась. Наши парни двое перебросали россиян. Но извлечь выгоду не смогли. А под занавес встречи Козлов оформил дубль, поразив пустую рамку. Тем не менее, подопечные Дмитрия Квартальнова остались на второй позиции на Западе.

Следующий матч состоится 5 марта. В оппонентах питерский СКА. 

# ХК Динамо-Минск # Хоккей

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