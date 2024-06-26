Владислав Колячонок подписал контракт с «Ютой»

Отечественный защитник Владислав Колячонок следующий сезон проведет в НХЛ. Хоккейный клуб «Юта» объявил о подписании двухлетнего контракта с игроком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В минувшем сезоне белорус сыграл за «Аризону» пять матчей, в которых забросил шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности +5. В АХЛ за «Тусон» наш защитник провел 36 поединков и набрал 11 баллов.