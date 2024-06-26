Прямой эфир

Владислав Колячонок подписал контракт с «Ютой»

26 июня 2024 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отечественный защитник Владислав Колячонок следующий сезон проведет в НХЛ. Хоккейный клуб «Юта» объявил о подписании двухлетнего контракта с игроком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Колячонок подписал контракт с «Ютой»-1

В минувшем сезоне белорус сыграл за «Аризону» пять матчей, в которых забросил шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности +5. В АХЛ за «Тусон» наш защитник провел 36 поединков и набрал 11 баллов.

# Хоккей # Владислав Колячонок

Другие новости рубрики

Все новости
Англия, Дания и Словения вышли в плей-офф ЧЕ по футболу
26 июня 2024 12:58

Англия, Дания и Словения вышли в плей-офф ЧЕ по футболу

Аргентина обыграла Чили в матче Кубка Америки по футболу
26 июня 2024 07:16

Аргентина обыграла Чили в матче Кубка Америки по футболу

На ЧЕ по футболу завершается групповая стадия. Команда Роналду сыграет против сборной Грузии
26 июня 2024 06:43

На ЧЕ по футболу завершается групповая стадия. Команда Роналду сыграет против сборной Грузии