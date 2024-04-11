НХЛ. Колячонок помог «Аризоне» одолеть «Ванкувер»

Белорус был вызван в главную дружину из фарм-клуба и сразу набрал 1+1. И это во втором поединке сезона. Вначале наш защитник ассистировал партнеру. А на последней минуте второго периода сам неотразимо щелкнул. Всего на льду отечественный хоккеист провел 11 минут 3 секунды с показателем полезности +2. В первом матче года Колячонок получил серьезную травму, долго восстанавливался, а затем был отправлен в «Тусон».