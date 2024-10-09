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Владислав Колячонок помог «Юте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

09 октября 2024 14:30
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Владислав Колячонок дебютировал в новом сезоне НХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Владислав Колячонок помог «Юте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ-1

Белорус помог «Юте» обыграть «Чикаго» – 5:2. Хозяева были впереди 3:0, позволили сопернику приблизиться на расстояние одной шайбы, но затем сняли все вопросы о победителе. Белорусский защитник действовал в третьей паре обороны, провел на площадке 16 минут и 7 секунд, отметился двумя заблокированными бросками и нулевым показателем полезности. Кроме того, земляк не позволил Коннору Бедарду забросить лакросс.

# Хоккей # Владислав Колячонок

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