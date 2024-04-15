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Шарангович побил рекорд Грабовского по результативности в НХЛ

15 апреля 2024 13:49
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Егор Шарангович стал единоличным рекордсменом среди белорусских хоккеистов по числу результативных баллов за один регулярный чемпионат НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович побил рекорд Грабовского по результативности в НХЛ-1

Минувшей ночью «Калгари», за который он выступает, оказался сильнее «Аризоны» – 6:5. В концовке второго периода отечественный нападающий забросил шайбу, сделав счет 4:5. Это уже его 31-й гол в сезоне. Таким образом, Шарангович набрал уже 59 баллов и побил белорусский рекорд Михаила Грабовского, который в составе «Торонто» заработал 58 результативных очков.

Также участие в поединке принял наш защитник «Аризоны» Владислав Колячонок. За 13 минут 4 секунды на льду он заработал один ассистентский балл, дважды угрожал воротам соперника и завершил встречу с +2 в графе полезности.

# Хоккей # Егор Шарангович # Михаил Грабовский # Владислав Колячонок

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