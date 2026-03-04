Ирина Шиманович пробилась во второй круг теннисного турнира в Турции

Ирина Шиманович легко пробилась во второй круг одиночки на теннисном турнире категории 125 в Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютной встрече белоруска в двух партиях нанесла поражение итальянке Лизе Пигато. Цифры говорят сами за себя – 6:2, 6:3. Следующая противница – первая ракетка соревнований, украинка Александра Олейникова.

4 марта наша спортсменка начинает борьбу в паре. Партнерша – хорошо знакомая россиянка Мария Козырева. На прошлой неделе девушки выиграли в Турции главный приз.